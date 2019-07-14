HABER

S-400 teslimatında yedinci uçak Mürted Hava Üssü’ne indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 13:18 | Son Güncelleme

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin teslimatının üçüncü gününde yedinci uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne indi.Rusya’dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin teslimatının ilk iki gününde toplamda dört uçak Türkiye’ye geldi.

S-400 teslimatında yedinci uçak Mürted Hava Üssü’ne indi

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin teslimatının üçüncü gününde yedinci uçak Ankara Mürted Hava Üssü’ne indi.
Rusya’dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin teslimatının ilk iki gününde toplamda dört uçak Türkiye’ye geldi. Milli Savunma Bakanlığının sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, teslimatın üçüncü gününde toplamda üç uçağın Ankara Mürted Hava Üssü’ne ineceği duyurulmuştu. Üçüncü günde beklenen üç uçakta Mürted Hava Üssü’ne birer birer indi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek, askeri araçlarla hangarlara taşınacak.

S-400 teslimatında yedinci uçak Mürted Hava Üssü’ne indi

S-400 teslimatında yedinci uçak Mürted Hava Üssü’ne indi

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Milli Park için 'yangın' uyarısıMilli Park için 'yangın' uyarısı
Endonezya’da 7.3 büyüklüğünde depremEndonezya’da 7.3 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Adana'da kaçak içki operasyonu

Bir haftada 4 kişi ölmüştü! Operasyon düzenlendi

Hatay'daki şüpheli paketten kadın çantası çıktı

Şüpheli paket polisi alarma geçirdi! Cadde trafiğe kapatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

İstanbul'da Çinli kadının öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.