"S-400, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir"

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİT TÜRETKEN - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılından birkaç gün önce S-400'lerin teslimatının gerçekleşmesini anlamlı bir tesadüf olarak niteleyerek, "Bu (S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi), Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. İktidarıyla muhalefetiyle herkesin etrafında birleşmesi gereken bir konudur." dedi.

Duran, AA muhabirinin soruları üzerine, S-400 ve Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

S-400'lerin Türkiye'nin hava savunması ile ilgili karar verdiği stratejik bir silah olduğunu belirten Duran, Washington'dan gelen tehditlere rağmen Ankara'nın bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini anlattı.

Burhanettin Duran, S-400'lerin sevkiyatının beklenildiği gibi dün itibarıyla başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra top Washington'da. Bu zamana kadar söyledikleri tavırlardan hangisini yapacaklar, F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarırlar mı ya da yaptırım yaparlar mı ya da Başkan Trump bu yaptırımları engelleyerek Türkiye'ye bir muafiyet sağlayabilir mi? Bunları göreceğiz. Eğer Washington, yaptırımları ve Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını görmezden gelen bir yaklaşım benimserse bunun Türk-Amerikan ilişkilerinde çok derin bir krize karşılık geleceğini, hatta NATO içerisinde bir krize karşılık geleceğini görüyoruz. Şimdi Washington'daki Türkiye politikasını belirleyenlerin vizyonlarını, stratejilerini gösterme zamanı."