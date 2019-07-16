S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda on birinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.

S-400 Uzun Menzilli B\u00f6lge Hava ve F\u00fcze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyat\u0131 devam ediyor. Bu kapsamda on birinci u\u00e7ak M\u00fcrted Hava Meydan\u0131\u2019na indi.PARTNERYak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncudan deniz \u015fov! Kimse g\u00f6z\u00fcn\u00fc alamad\u0131(\u00d6zel) Damat b\u00f6yle deh\u015fet sa\u00e7t\u0131: Kay\u0131npederini ve kay\u0131nbiraderini \u00f6ld\u00fcrd\u00fcEkiplerin durdurdu\u011fu ara\u00e7tan 4 bin 400 paket ka\u00e7ak sigara \u00e7\u0131kt\u0131
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