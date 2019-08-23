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S-400 ve F-35 krizi: CNN'e konuşan ABD yetkilisi, Türkiye'ye yapılan Patriot teklifinin geri çekildiğini söyledi

23.08.2019 08:51 | Son Güncelleme

Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin, Türkiye'ye yapılan Patriot hava savunma sistemi satışı teklifini resmi olarak geri çektiğini bildirdi.

S-400 ve F-35 krizi: CNN'e konuşan ABD yetkilisi, Türkiye'ye yapılan Patriot teklifinin geri çekildiğini söyledi

Haberde, kararın Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 almasına karşılık "misilleme olduğu" belirtildi.

CNN'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "S-400lerin teslim edilmesi durumunda son Patriot teklifimizi geri çekeceğimizi Türkiye'ye mütemadiyen söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl Aralık ayında, 3.5 milyar dolarlık Raytheon Patriot füze sisteminin Türkiye'ye olası satışına onay verildiğini duyurmuştu.

ABD, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin teslimatının başlamasına tepki olarak Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından da çıkarmıştı.

Lockheed Martin bunun üzerine Türkiye'de üretilen parçaların ABD'de üretilmeye başlanacağını açıklayıp Türk şirketleri üretim zincirinden çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Patriot yerine S-400 sistemini satın almasından, Barack Obama yönetimini sorumlu tutuyordu.

Trump yönetimi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması üzerine Ankara'ya CAATSA yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağına dair ise açıklama yapmadı.

Reuters haber ajansı da Patriot sistemini üreten Raytheon savunma şirketinin "hükümet meselesi" olduğu gerekçesiyle teklifin geri çekilmesiyle ilgili yorum yapmadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
S-400 F-35 ABD CNN patriot teklif

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