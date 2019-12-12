S-400 ve F-35 krizi - Türkiye'den ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen yaptırım tasarısına tepki: Saygısızlığın yeni tezahürü

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Ankara karara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karar için " saygısızlığın yeni bir tezahürüdür" denildi. Dışişleri Bakanlığı, günün ilk saatlerinde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayalkırıklığıdır" denildi. 'Aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz' Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ABD Kongre'nin her iki kanadındaki girişimlerin iç siyasi hesaplarla yürütüldüğü belirtildi. "Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür" denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir. "Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato'nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor. "ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz." Karar 4'e karşı 18 oyla alındı ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde 4'e karşı 18 oyla kabul edilen tasarı, Türkiye'ye silah satışının yasaklanmasını ve bazı üst düzey yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Tasarıda Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri faaliyetlerini sonlandırması çağrısı yapılıyor. Ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almasının ardından, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 90 gün içinde Türkiye-ABD ilişkileri ve Türkiye'nin NATO içerisindeki rolüyle ilgili rapor hazırlaması isteniyor.