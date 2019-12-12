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S-400 ve F-35 krizi - Türkiye'den ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen yaptırım tasarısına tepki: Saygısızlığın yeni tezahürü

12.12.2019 02:47 | Son Güncelleme

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Ankara karara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karar için " saygısızlığın yeni bir tezahürüdür" denildi.

S-400 ve F-35 krizi - Türkiye'den ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen yaptırım tasarısına tepki: Saygısızlığın yeni tezahürü

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Ankara karara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada karar için " saygısızlığın yeni bir tezahürüdür" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, günün ilk saatlerinde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayalkırıklığıdır" denildi.

Türkiye'ye teslim edilen S-400'ler

'Aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ABD Kongre'nin her iki kanadındaki girişimlerin iç siyasi hesaplarla yürütüldüğü belirtildi.

"Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür" denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir.

"Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato'nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor.

"ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz."

ABD Kongresi

Karar 4'e karşı 18 oyla alındı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde 4'e karşı 18 oyla kabul edilen tasarı, Türkiye'ye silah satışının yasaklanmasını ve bazı üst düzey yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Tasarıda Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri faaliyetlerini sonlandırması çağrısı yapılıyor.

Ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almasının ardından, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 90 gün içinde Türkiye-ABD ilişkileri ve Türkiye'nin NATO içerisindeki rolüyle ilgili rapor hazırlaması isteniyor.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin kararı sonrası Demokrat Senatör Bob Menendez, "Türkiye'nin son bir yıl içerisindeki eylemleri haddini aşmıştır. Bu tasarı, Türkiye'nin Suriye konusunda davranışının kabul edilemez, S400 satın alımının da tahammül edilemez olduğunu açıkça gösteriyor" demişti.

https://twitter.com/SenatorMenendez/status/1204835380152950785

ABD Temsilciler Meclisi'nden Ekim ayında 16'ya karşı 403 oyla geçen tasarının yasalaşması için Senato Genel Kurulu'nun ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da onayı gerekiyor.

Kongre'den geçmesi halinde Trump 10 gün içinde yasayı veto edebilir.

Ancak ABD'de Kongre'nin her iki kanadının üçte ikisinin desteklediği bir yasa, daha sonra Başkan tarafından veto edilemiyor ve yürürlüğe giriyor.

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