HABER

S-400 yaptırımı sonrası ABD'ye uyarı! Gerilim tırmanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Rusya yapımı savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemi satın aldıkları gerekçesiyle yaptırım kararı alan ABD’yi uyardı: Pekin’in Rusya ile savunma işbirliğine karışmaya hakkınız yok, bu yüzden bazı sonuçlarla karşı karşıya kalacaksınız.

S-400 yaptırımı sonrası ABD'ye uyarı! Gerilim tırmanıyor

Rusya'yla savunma alanında işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanmasına izin veren bir kanun kapsamında kanunu kapsamında, Rus yapımı satın alan Çin'i cezalandıran ABD'ye bu ülkeden sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak da Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu, ABD'nin Pekin'e karşı yaptırım kararına gerekçe olarak gösterdiği savunma kontratlarının, ‘iki egemen ülke arasındaki normal bir işbirliği adımı' olduğunu belirtip Washington'ın bu ilişkilere karışmaya hakkı olmadığını vurguladı.

‘Yaptırımların hemen iptal etmemesi halinde' bunu ABD için bazı sonuçları olacağı uyarısında bulunan Wu, Çin Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından biri üzerinden yaptığı açıklamada şu vurguyu yaptı: "ABD'nin söz konusu yaklaşımı uluslararası ilişkilerin temel kurallarının bariz bir ihlali, tam bir hegemonya alameti."

Wu ayrıca, yaptırım kararının iki ülke ve orduları arasındaki ilişkileri ciddi anlamda bozduğunu söyledi.

ABD'nin, Çin'in Rus yapımı beşinci nesil SU-35 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemi satın almak için Rusya'yla imzaladığı kontratları gerekçe göstererek uygulama kararı aldığı yaptırımlar, Çin Savunma Bakanlığı için silah satın almaktan sorumlu olan Ekipman Geliştirme Birimi ve bu kurumun direktörü olan Li Shangfu'yu hedef alıyor.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR SİNYAL İMASI

Diğer taraftan ABD'li yetkililer, Çin'e dönük yaptırım kararlarının, Rusya yapımı S-400 sistemi satın almak üzere anlaşma imzalayan Türkiye'ye yönelik bir sinyal olduğu imasında da bulunmuştu.

İsmi verilmeyen bir ABD'li yetkili, Çin'e yönelik yaptırım kararına ilişkin olarak, "Bu adımın ciddiyetimizin bir sinyali olarak algılanmasını ve diğerlerini, Rusya'nın savunma ve istihbarat sektörleriyle olan ilişkileri hakkında yeniden düşünmeye yönelteceğini umuyoruz" demişti.

Bu arada ABD, Rus yapımı S-400 sistemi satın aldığı için Türkiye'yi çoktan cezalandırmış durumda. Zira ABD Başkanı Donald Trump'ın da onayını alan bir karar kapsamında Türkiye'ye beşinci nesil F-35 teslimatı geçici olarak askıya alınmıştı.

Söz konusu karara göre, Türkiye'nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi satın almasının, ABD ile askeri ilişkilere etkisinin değerlendirileceği bir rapor Kongre'ye sunulana kadar Türkiye'ye F-35 teslimatı geçici olarak durdurulmuştu.

PARTNERBu diyetle migren ağrılarından kurtulabilirsiniz!Bu diyetle migren ağrılarından kurtulabilirsiniz!
Almanya’da sağ şiddet mağduru çocukların sayısı arttıAlmanya’da sağ şiddet mağduru çocukların sayısı arttı
Şili’de eski istihbaratçılara hapis cezasıŞili’de eski istihbaratçılara hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin Savunma Bakanlığı Wu Qian ABD S-400 yaptırım

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

İlginizi Çekebilir

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

ABD'den Çin'e yeni yaptırım

ABD'den Çin'e yeni yaptırım

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!

Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!

Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştı

Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştı

Trump'ı kızdıracak sözler: Kaderi Saddam gibi olacak

Trump'ı kızdıracak sözler: Kaderi Saddam gibi olacak

Son dakika! İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Avustralya'yı ayağa kaldıran 'deve kuşu canisi' yakalandı!

Avustralya'yı ayağa kaldıran 'deve kuşu canisi' yakalandı!

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

ABD'de vahşet! Yeni doğmuş bebeklere satır ve bıçakla saldırdı, kanlar içinde bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.