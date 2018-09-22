S-400 yaptırımı sonrası ABD'ye uyarı! Gerilim tırmanıyor

Rusya'yla savunma alanında işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanmasına izin veren bir kanun kapsamında kanunu kapsamında, Rus yapımı satın alan Çin'i cezalandıran ABD'ye bu ülkeden sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak da Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu, ABD'nin Pekin'e karşı yaptırım kararına gerekçe olarak gösterdiği savunma kontratlarının, ‘iki egemen ülke arasındaki normal bir işbirliği adımı' olduğunu belirtip Washington'ın bu ilişkilere karışmaya hakkı olmadığını vurguladı.

‘Yaptırımların hemen iptal etmemesi halinde' bunu ABD için bazı sonuçları olacağı uyarısında bulunan Wu, Çin Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından biri üzerinden yaptığı açıklamada şu vurguyu yaptı: "ABD'nin söz konusu yaklaşımı uluslararası ilişkilerin temel kurallarının bariz bir ihlali, tam bir hegemonya alameti."

Wu ayrıca, yaptırım kararının iki ülke ve orduları arasındaki ilişkileri ciddi anlamda bozduğunu söyledi.

ABD'nin, Çin'in Rus yapımı beşinci nesil SU-35 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemi satın almak için Rusya'yla imzaladığı kontratları gerekçe göstererek uygulama kararı aldığı yaptırımlar, Çin Savunma Bakanlığı için silah satın almaktan sorumlu olan Ekipman Geliştirme Birimi ve bu kurumun direktörü olan Li Shangfu'yu hedef alıyor.