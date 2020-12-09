S-400 yaptırımlarını içeren tasarı kabul edildi

Tasarının Senato'da da üçte ikilik çoğunluğa erişmesi durumunda Başkan'ın veto hakkı düşüyor.Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'daki oylamanın bu hafta içinde yapılması öngörülüyor.

740 milyar dolarlık tasarı 78'e karşı 335 oyla kabul edilirken Başkan'ın vetosunu aşmak için gerekli üçte ikilik çoğunluğun da üstüne çıkılmış oldu. Trump'ın vetosunu önlemek için Senato'dan da üçte ikilik çoğunluk çıkması gerekiyor. Başkan Trump, tasarının geçmesi durumunda veto edeceğini açıklamıştı.

Sosyal medya devleriyle kavga halindeki Trump, özellikle teknoloji şirketlerine yasal güvenceler getiren maddeye karşı çıkıyor. Almanya ve Afganistan'dan asker çekilmesine kısıtlama getiren madde ve Amerikan iç savaşında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Konfederasyon güçlerine bağlı generallerin adını taşıyan askeri üslerin isminin değiştirilmesi de Trump'ın karşı çıktığı maddeler arasında.