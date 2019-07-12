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"S-400'ler yeni dünyanın kuruluşunu bildirmektedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: - "Türkiye, Atatürk devrimini tamamlayacağı Avrasya iklimine yerleşmektedir. S-400 bu sürecin savunma silahıdır. S-400'ler yeni dünyanın kuruluşunu bildirmektedir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye Atlantik'in baskılarına boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Atatürk devrimini tamamlayacağı Avrasya iklimine yerleşmektedir. S-400 bu sürecin savunma silahıdır. S-400'ler yeni dünyanın kuruluşunu bildirmektedir." ifadelerini kullandı.

Perinçek, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na ulaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"S-400'lerin gelişini selamlıyoruz." ifadesini kullanan Perinçek, "Türkiye Atlantik'in baskılarına boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Atatürk devrimini tamamlayacağı Avrasya iklimine yerleşmektedir. S-400 bu sürecin savunma silahıdır. S-400'ler yeni dünyanın kuruluşunu bildirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de yalnız kalmayacağını belirten Perinçek, Suriye ile dostluk ve iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu savundu. Perinçek, "S-400'lerin gelişi o zaman esas anlamını kazanacaktır. Yeni dünyanın kuruluşunda Türkiye öncü konumda olacaktır." ifadesini kullandı.

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S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

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