‘S-400’lerin İkinci Batarya Teslimatı Tamamlandı’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cumartesi günü CNN Türk televizyonuna yaptığı açıklamada ABD’nin uyarılarına rağmen S-400 sisteminin aktive edileceğini söylemişti.

Trump yönetimi, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı ve F-35 savaş uçaklarının gizli teknik özelliklerinin Rusya'nın eline geçme ihtimali nedeniyle Türkiye’nin bu sistemi almasına karşı çıkıyor.

Çavuşoğlu “Biz daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyoruz. Amerika’dan da patriot sistemini almayı isteriz. S- 400’ler maliyet bakımından da teknoloji bakımından da Patriotlar’dan daha iyi. Önümüzdeki dönemde ABD bize Patriot satabilirse alırız ama satamazsa yine S-400 almak zorunda kalırız. Bunu açık sekilde söylüyoruz. Türkiye’nin buna ihtiyacı var” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cuma günü Reuters haber ajansına verdiği röportajda ABD’den Patriot hava savunma sistemi alma konusunu bu ay Başkan Trump’la görüşeceğini söylemişti.

Washington henüz Türkiye’ye S-400’ler konusunda tartışılan yaptırımları devreye sokmuş değil. Başkan Trump ise bu konuda Kongre’den daha ılımlı bir yaklaşım sergilemiş ve Obama döneminde Türkiye’ye Patriot füze sistemi satılmadığını hatırlatmıştı.

