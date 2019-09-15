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‘S-400’lerin İkinci Batarya Teslimatı Tamamlandı’

15.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

Savunma Bakanlığı Rus S-400 savunma füze sisteminin ikinci batarya malzemelerinin teslimatının Pazar günü itibariyle tamamlandığını açıkladı. Sistemin ise 2020 Nisan ayında aktif hale gelmesi planlanıyor

‘S-400’lerin İkinci Batarya Teslimatı Tamamlandı’

Savunma Bakanlığı Rus S-400 savunma füze sisteminin ikinci batarya malzemelerinin teslimatının Pazar günü itibariyle tamamlandığını açıkladı. “Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimleri devam etmektedir” denilen açıklamada sistemin 2020 yılının Nisan ayında aktif hale getirilmesinin planlandığı belirtildi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Trump yönetimi, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı ve F-35 savaş uçaklarının gizli teknik özelliklerinin Rusya'nın eline geçme ihtimali nedeniyle Türkiye’nin bu sistemi almasına karşı çıkıyor.

ABD’nin Türkiye’ye S-400 savunma sistemini satın alması durumunda yaptırım uygulayacağı tehdidine rağmen sistemin ilk parçaları Ankara’ya Temmuz ayında ulaşmıştı.

ABD Türkiye’yi ortağı olduğu F-35 programından çıkartacağını belirtiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cumartesi günü CNN Türk televizyonuna yaptığı açıklamada ABD’nin uyarılarına rağmen S-400 sisteminin aktive edileceğini söylemişti.

Çavuşoğlu “Biz daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyoruz. Amerika’dan da patriot sistemini almayı isteriz. S- 400’ler maliyet bakımından da teknoloji bakımından da Patriotlar’dan daha iyi. Önümüzdeki dönemde ABD bize Patriot satabilirse alırız ama satamazsa yine S-400 almak zorunda kalırız. Bunu açık sekilde söylüyoruz. Türkiye’nin buna ihtiyacı var” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cuma günü Reuters haber ajansına verdiği röportajda ABD’den Patriot hava savunma sistemi alma konusunu bu ay Başkan Trump’la görüşeceğini söylemişti.

Washington henüz Türkiye’ye S-400’ler konusunda tartışılan yaptırımları devreye sokmuş değil. Başkan Trump ise bu konuda Kongre’den daha ılımlı bir yaklaşım sergilemiş ve Obama döneminde Türkiye’ye Patriot füze sistemi satılmadığını hatırlatmıştı.

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