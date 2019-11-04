‘S-400’lerin İkinci Teslimatı Gecikebilir’

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve 2020 yılında teslimatının tamamlanması planlanan S-400 hava savunma sistemlerinin teslim tarihinin ertelenebileceği belirtiliyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ikinci parti S-400 teslimatının ortak üretim ve teknoloji transferi konuları nedeniyle ertelenebileceğini söyledi.

Washington’la Ankara arasında Rus hava savunma sistemi satın almasından dolayı yaşanan gerginlik sürerken, Amerika, NATO müttefiki Türkiye’yi ikna ederek bu anlaşmadan çıkacağını umuyor. Türkiye yaşanan bu krizi nedeniyle üreticisi ve alıcısı olduğu F-35 savaş uçakları projesinden çıkarılmıştı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin F-35 ve S-400 sistemlerinin birarada bulunamayacağı yönündeki iddialarla ilgili ciddi bir çalışma yapılmadığını savunarak, Türkiye’nin cezalandırıldığını söyledi. Ancak bu durumun geçici bir uygulama olduğunu umduklarını ve F-35 programına yeniden geri dönmeyi temenni ettiklerini kaydetti.

NTV televizyonunun yayınına katılan Demir’e F-35 yerine Rusya'dan SU-35 savaş uçağı alınacağı yönündeki gelişmeler de soruldu.

Demir soruya cevaben, “Bize biz teklif var ve değerlendiriyoruz. Bu tür işler de 'yarın alıyoruz' gibi bir şey olmaz. Mali ve stratejik boyutuyla teklif incelenir, hemen karar vermek söz konusu değil. 'F-35 defteri kapandı, SU-35 açılıyor' demek doğru değil ama teklifi değerlendireceğiz” dedi.

