HABER

‘S-400’lerin İkinci Teslimatı Gecikebilir’

04.11.2019 18:47 | Son Güncelleme

NTV’ye konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ikinci parti S-400 teslimatının ortak üretim ve teknoloji transferi konuları nedeniyle ertelenebileceğini söyledi

‘S-400’lerin İkinci Teslimatı Gecikebilir’

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve 2020 yılında teslimatının tamamlanması planlanan S-400 hava savunma sistemlerinin teslim tarihinin ertelenebileceği belirtiliyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ikinci parti S-400 teslimatının ortak üretim ve teknoloji transferi konuları nedeniyle ertelenebileceğini söyledi.

Washington’la Ankara arasında Rus hava savunma sistemi satın almasından dolayı yaşanan gerginlik sürerken, Amerika, NATO müttefiki Türkiye’yi ikna ederek bu anlaşmadan çıkacağını umuyor. Türkiye yaşanan bu krizi nedeniyle üreticisi ve alıcısı olduğu F-35 savaş uçakları projesinden çıkarılmıştı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin F-35 ve S-400 sistemlerinin birarada bulunamayacağı yönündeki iddialarla ilgili ciddi bir çalışma yapılmadığını savunarak, Türkiye’nin cezalandırıldığını söyledi. Ancak bu durumun geçici bir uygulama olduğunu umduklarını ve F-35 programına yeniden geri dönmeyi temenni ettiklerini kaydetti.

NTV televizyonunun yayınına katılan Demir’e F-35 yerine Rusya'dan SU-35 savaş uçağı alınacağı yönündeki gelişmeler de soruldu.

Demir soruya cevaben, “Bize biz teklif var ve değerlendiriyoruz. Bu tür işler de 'yarın alıyoruz' gibi bir şey olmaz. Mali ve stratejik boyutuyla teklif incelenir, hemen karar vermek söz konusu değil. 'F-35 defteri kapandı, SU-35 açılıyor' demek doğru değil ama teklifi değerlendireceğiz” dedi.

PARTNER Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak
İshak Paşa’nın yadigarı pornografik eserlerin yuvası olduİshak Paşa’nın yadigarı pornografik eserlerin yuvası oldu
Edremit'te kaçak içki operasyonu: 2 gözaltıEdremit'te kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Son dakika! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Gözler İzmir'e çevrilmişti! Zehirli ota rastlanmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.