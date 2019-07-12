S-400’lerin teslimatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'dan sevkiyatına başlandığını bildirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bakanlıktan yapılan açıklamada, "S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı" bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada da "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır" denildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait Mürted hava üssü Ankara'nın Kazan ilçesi sınırları içinde bulunuyor. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ana üs işlevi gören üs, o dönem Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı adını taşıyordu. 2016 yılında meydan komutanlığı seviyesine düşürülen üs için "Akıncı" yerine 1995'e kadar kullanılan "Mürted" ismi kullanılmaya başlandı.