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S-400’lerin teslimatı devam ediyor: Altıncı uçak da indi

14.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

Altıncı uçağın da Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirilirken Rusya’dan “S-400’lere bölgeden Türkiye dışında başka talipler de olduğu” yönünde açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’dan S-400 sevkiyatı kapsamında altıncı uçağın Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Maydanı’na indiği belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda altıncı uçak Mürted Hava Medyanı’na indi” ifadeleri kullanıldı.

Rus politikacı: Türkiye sadece bir ilk

Diğer yandan Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, "S'400'lerin Ortadoğu’da başka ülkelere de satılabileceğini” söyledi. Rus Interfax haber ajansına konuşan Liberal Demokrat Partili Slutsky, “S-400 ve benzeri modern silah sistemlerinin kesinlikle bölgede başka yerlerde de görüleceğini” belirterek, “Türkiye’nin yalnızca başlangıç olduğunu” ifade etti. “Türkiye'ye benzer gereksimleri olan başka ülkeler de var” diyen Rus politikacı, bu ülkelerin ihtiyaçlarının da karşılanacağını söyledi.

Türk pilotlar Rusya yolcusu

S-400 sistemlerinin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD yönetimi, S-400'lerin tedariki durumunda Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programından çıkarılacağı ve "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası” (CAATSA) kapsamında ekonomik yaptırımlara tabi tutulacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD’nin ve NATO’nun karşı çıkmasına rağmen Türkiye, S-400’ler konusunda geri adım atılmayacağını defalarca vurgulamış, iki ülke arasında krize neden olan uçakların teslimatına geçen Cuma başlanmıştı.

S-400'leri kullanacak Türk askeri personelin Temmuz-Ağustos aylarında eğitim için Rusya’ya gideceği bildirilmişti.

DW,dpa/SÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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