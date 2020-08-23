"S-400'lerin Teslimatı İçin Türkiye'yle Seneye Yeni Anlaşma İmzalanabilir"

Rusya’ya ait askeri silah sanayi şirketi Rostec’in yöneticisi Sergei Chemezov, Türkiye ve Rusya’nın S-400 füze savunma sisteminin diğer ekipmanları için önümüzdeki yıl bir anlaşma imzalayabileceklerini söyledi. Chemezov’un bu açıklamalarını Rus Interfax Haber Ajansı yayımladı.

Chemzov, bu çerçevede yeni sevkiyatın da önümüzdeki yıl yapılabileceğini dile getirdi. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması ABD ile arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Bu sebeple ABD, Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarma kararı almıştı. ABD, Türkiye’nin S-400 sistemlerini kurması halinde Türkiye’ye karşı yaptırım kararı alabileceğini dile getiriyor.

S-400 füze savunma sistemlerinin NATO sistemleriyle uyumlu olmaması ve F-35 savaş uçaklarının askeri sırlarının Rusya’nın eline geçebilme olasılığı nedeniyle ABD ve NATO Türkiye’nin S-400 sistemlerini kullanmasına karşı çıkıyor.

