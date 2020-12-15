S-400'lerin Türkiye'ye kazandırdığı ve kaybettirdikleri

Trump Yönetimi’nin, ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası’nın (CAATSA) 231’inci maddesi uyarınca ilan ettiği yaptırımlar, özellikle Türkiye savunma sanayisini hedef alıyor. Yaptırımlar uyarınca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) mal ve teknoloji alanlarında ihracat lisansı verilmesi yasaklandı. Başkanlık, hem ABD hem ABD’nin paydaşı olduğu uluslararası finans kuruluşlarından kredi, mali destek alamayacak. Ayrıca SSB Başkanı İsmail Demir ve S-400’lerin alımında rol oynamış başkanlığın üç üst düzey yetkilisi de yaptırım listesine dahil edildi. ABD’nin yaptırım kararına "Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlıyız” diyerek tepki gösteren İsmail Demir, bu yaptırımların Türk savunma sanayisini "hiç bir şekilde engelleyemeyeceğini" savundu. "Türkiye’nin savunması zayıflayabilir" Alman Marshall Fonu Türkiye Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, doğrudan Türk savunma sanayisini hedef alan yaptırımların kapsamlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ünlühisarcıklı, "Savunma sanayisi Türkiye’nin savunmasının bel kemiği. Yaptırımların ne kadar süreyle uygulanacağına bağlı olarak, Türkiye’nin savunması zayıflayabilir" dedi. Türkiye'de savunma sanayisinin hem büyümekte olan bir sektör hem de teknoloji geliştirme ve transferinde lokomotif bir rol oynadığını belirten Ünlühisarcıklı, "Dolaysıyla yaptırımlar genel olarak Türkiye’nin teknolojisini geliştirmesini de sekteye uğratacak bir gelişme" değerlendirmesini aktardı. Bununla birlikte, CAATSA yaptırımları arasında Türkiye ekonomisini çok daha etkileyebilecek ağır yaptırımlar bulunduğuna vurgu yapan GMF Türkiye Direktörü Ünlühisarcıklı, ilan edilen yaptırımların, "daha hafif bir paketi" yansıttığını da sözlerine ekledi. Savunma Sanayi Başkanlığı baypas edilebilir mi? Doğrudan Türk savunma sanayisini hedef alan yaptırımlar, geriye dönük bir hüküm içermiyor. Bu nedenle yaptırımların, Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) özellikle yeni projelerini etkileyebileceği öngörülüyor.

Türkiye’nin olası yaptırımlara hazırlık yapmış olduğu, SSB’nin yerini alabilecek, alternatif tedarik süreçleri belirleyebileceği, bunun için Ankara’da farklı seçenekler üzerinde durulduğu siyasi kulislere yansıyan bilgiler arasında. Özgür Ünlühisarcıklı da, "Türkiye zaten bütün alımlarını sadece SSB üzerinde yapmıyor. Başka kanallar açık bırakılmış ve bu kanalları Türkiye ve Türk şirketleri kullanmaya devam edebilir. Ayrıca Türkiye zaten bu yaptırımları beklediği için de Türk savunma sanayisini bir süre idare edebilecek şekilde gerekli stokları yaptıklarını düşünüyorum" dedi. S-400’ün bedeli ağır oldu Türkiye’nin Rusya’dan yeni savunma sanayi ürünleri almaya yönelerek gerilimi tırmandırması halinde ABD’nin yaptırımları daha da ağırlaştırabileceğini aktaran Ünlühisarcıklı, "Ama Ankara tansiyonu düşürme yoluna giderse, S-400 sahibi olmadığını, kullanmadığını kanıtlarsa, ABD Kongresi de ikna edilirse o zaman bu yaptırımlar kaldırılabilir. Ama top artık Türkiye’de" diye konuştu. Türkiye S-400'ler için Rusya’ya toplam 2.5 milyar dolar ödedi, bunun sonucunda ABD Türkiye’yi, Türk şirketlerini F-35 projesinden çıkarttı. Pentagon, F-35 programından çıkarılması sonucu Türkiye'nin 9 milyar dolardan fazla kayba uğrayacağını açıklamıştı. Ayrıca Türkiye ne parasını ödediği S-400 füze savunma sistemini aktive edebildi, ne de parasını ödediği F-35’leri teslim aldı.

"Rusya’nın memnuniyetini satın almış olduk" "Türkiye’nin S-400 tercihi sonucunda elde ettikleri ve kaybettiklerinin hesabı yapılsa nasıl bir sonuç ortaya çıkar?" sorusunu Ünlühisarcıklı şu sözlerle yanıtladı: "Türkiye S-400’leri almasaydı paramız cebimizde kalacaktı, F-35’lerimiz pistlerimizde olacaktı, Türk savunma sanayii şirketleri F-35’lerin parçalarını üretmeye devam edecekti. Hem para kazanılacak hem de teknoloji ve know-how transferi devam edecekti, yaptırımlara maruz kalmayacaktık. Üstelik hava savunmamızı ister Patriotlar olsun ister başka uygun sistemlerle olsun, karşı karşıya olduğumuz tehdit algılamasına daha uygun şekilde sağlayabilecektik. S-400’leri alarak aslında hiç bir kazancımız olmadı. Muhtemelen sadece siyasi anlamda Rusya’nın memnuniyetini satın almış olduk." CAATSA yaptırımları ilk kez bir NATO üyesine uygulanacak Peki bundan sonra ABD-Türkiye ilişkilerinden neler yaşanır? ABD ile AB arasında, Türkiye ile ilişkiler konusunda hedeflenen "koordinasyon" nasıl sonuçlar doğurur?