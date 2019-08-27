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S-400'ün ikinci bataryasını taşıyan ilk uçak Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:04 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya2dan alınan S-400 uzun menzilli hava savunma sisteminin ikinci bataryasına ait parçaları taşıyan ilk uçağın Ankara'da bulunan Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya2dan alınan S-400 uzun menzilli hava savunma sisteminin ikinci bataryasına ait parçaları taşıyan ilk uçağın Ankara'da bulunan Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Milli Savunma Bakanlığı: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir'' denildi.

Görüntü Dökümü

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-Kargo uçağının inişi

ANKARA,(DHA)

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