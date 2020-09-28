S Pen'i de var: Askeri koşulların tableti Samsung Galaxy Tab Active 3 tanıtıldı!

Samsung, Galaxy Tab Active serisini bir süredir güncellemiyor. Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra ile akıllı telefon piyasasındaki rekabeti artıran Samsung şimdi ise Samsung Galaxy Tab Active serisine yeni bir üye eklemiş durumda. Bu üyenin adı Samsung Galaxy Tab Active 3'ten başkası değil. Üstelik bu üye son derece dayanıklı da.

SAMSUNG GALAXY TAB ACTİVE 3 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Tab Active 3'nin en dikkat çeken yanı MIL-STD-810H sertifikası. Tablet bu sertifika sayesinde birçok zorluğa dayanabiliyor. Bunun dışında IP68 sertifikası da tablette yer alıyor. Böylece zorlu koşullarda çalışanlar Galaxy Tab Active 3'ü mesaileri süresince kullanabiliyorlar. Galaxy Tab Active 3'ün diğer özellikleri arasında ise 8 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Bu ekran Samsung'un dijital kalemi S Pen'i destekliyor. Ekranın üstünde ise 5 MP çözünürlüğündeki ön kamera konumlanıyor. Tabletin arka tarafındaysa 13 MP çözünürlüğünde tek bir ana kamera var.

GALAXY TAB ACTİVE 3 PİLSİZ DE ÇALIŞABİLİYOR

Galaxy Tab Active 3 gücünü Exynos 9810 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 5.050 mAh değerindeki batarya Galaxy Tab Active 3'e enerji sağlıyor. Bu pil istenildiğinde değiştirilebiliyor ya da yine istenildiğinde tablet adaptörü aracılığıyla pilsiz de çalışabiliyor. Samsung Galaxy Tab Active 3'ün fiyatı ise henüz açıklanmadı.

