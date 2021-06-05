S Pen’li Galaxy Tab A 8.0 ‘ı piyasaya sürdü

Samsung, Aralık 2020’den bu yana uygun cihazlarına Android 11 güncellemesini sunuyor. Şirket, söz konusu güncellemeyi neredeyse tüm desteklenen cihazlar için sağlamayı başardı. Yalnızca birkaç bütçe akıllı telefon ve tablet henüz bunu almadı.

S Pen ile Samsung Galaxy Tab A 8.0 (Galaxy Tab A Artı 8 aka) 2019 Güney Koreli teknoloji devi itibaren bir tür hesaplı tablet sadece biri UI 3.1 Çekirdek (Android 11) bu cihaz için güncelleştirme tohumlama başlamıştır olduğunu.

Gereğince SamMobile , bu tablet için son sistem güncellemesi Şili ve Filipinler’de halen yayında. Ürün yazılımı sürümü P205DXU5CUE3 ile birlikte gelir ve gruplar halinde kullanıma sunuluyor.

Güncelleme, önümüzdeki günlerde bu tabletin diğer bölgesel varyantlarına ulaşacak. Kullanıcılar, ünitelerinin One UI Core 3.1 güncellemesini alıp almadığını kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve kur’a gidebilir.

Android 11, S Pen ile Samsung Galaxy Tab A 8.0 için son büyük güncellemedir. Ancak tablet, en az dört yıllık güvenlik güncellemeleri için uygundur . Dolayısıyla yazılım desteğinin 2023 yılına kadar sürmesi gerekiyor.

Redmi Note 10 Pro 5G, POCO X3 GT olarak satılacak



