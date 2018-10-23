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'S' plakalı servis şoförleri kontak kapattı, öğrenciler okula yürüyerek gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:26 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde firmalara ait 'S' (Servis taşımacılığı yapmaya yetkili) plakalı servisler kontak kapatınca yüzlerce öğrenci okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

'S' plakalı servis şoförleri kontak kapattı, öğrenciler okula yürüyerek gitti

Murat AYDIN/OLTU (ERZURUM), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde firmalara ait 'S' (Servis taşımacılığı yapmaya yetkili) plakalı servisler kontak kapatınca yüzlerce öğrenci okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
Büyükşehir Belediyesi'nden ek olarak 'S' plaka alamadıkları için minibüsleri ile gittikleri Oltu Kale Meydanı'nda kontak kapatan şoförler eylemlerini plaka alana kadar sürdüreceklerini söyledi. Fazla öğrenci taşımak zorunda kaldıkları için trafik ceza ödemekten evlerine götürecek ekmek parası kalmadığını vurgulayan servis şoförlerinden Yakup Özmen, "İlçede 16 tane S plakalı servis aracı var. Mecburen servislere kapasitenin üzerinde öğrenci alıyoruz. Belediyeden 5 tane daha ek olarak S plaka istiyoruz fakat vermiyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sorunun çözüleceği güne kadar kontak kapatma kararı aldık. S plakalı servis sayısı bir an evvel artırılmalı. Öğrencileri servislere tıka basa bindirmek ve trafik ceza ödemek istemiyoruz" diye konuştu.
BELEDİYE: ÖĞRENCİ TAŞIMAYA UYGUN OLMAYAN ARAÇLAR TESPİT EDİLDİ
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "Oltu ilçesinde öğrenci ve personel taşımacılığı yapan araçların yaşadığı problemler; yönetmeliğe uygun araçlarla taşımacılık yapmamalarından kaynaklanmaktadır. 25 Ekim 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği' gereği getirilen yeni şartlara uyum sağlayamamaktan kaynaklanmaktadır. Yönetmelik gereği öğrenci taşımacılığına uygun araçlar hem öğrenci hem de personel taşıyabilmektedir. Ancak personel taşımacılığına uygun araçlar öğrenci taşıyamamaktadır. Oltu'da faaliyet gösteren öğrenci ve personel taşımacılığı yapan araçların denetim ve kontrolleri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Yapılan incelemede Oltu'da öğrenci taşımacılığına uygun olmayan araçlarla öğrenci taşımacılığı yapıldığı ilçe emniyet yetkilileri denetimlerinde anlaşılmıştır. Ayrıca ilçe emniyet müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde yasa ve yönetmelik şartlarına uygun olmayan şekilde ve ruhsatlarında belirtilen istiap haddinin çok üzerinde öğrenci taşındığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna yansıyan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 'S' rumuzlu taşıma izni belgesi verilmediği katiyen doğru değildir. Belediyemiz tarafından yönetmelik şartlarını sağlayan her istekliye Özel İzin belgesi verilmektedir. İlçelerimizde öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak için tanımlı bir plaka rumuzu bulunmamaktadır" denildi.
Servislerin kontak kapatmasından dolayı ilçede birçok öğrenci yürüyerek okullarına giderken uzakta olanlar sıkıntı yaşadı. Öğrenciler, bu işin en çok onları etkilediğini söyledi.

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'S' plakalı servis şoförleri kontak kapattı, öğrenciler okula yürüyerek gitti'S' plakalı servis şoförleri kontak kapattı, öğrenciler okula yürüyerek gitti'S' plakalı servis şoförleri kontak kapattı, öğrenciler okula yürüyerek gitti'S' plakalı servis şoförleri kontak kapattı, öğrenciler okula yürüyerek gitti

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