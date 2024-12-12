S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri nelerdir? S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl minimum ve önerilen sistem gereksinimleri

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, GSC Game World tarafından geliştirilen hayatta kalma korku oyunudur. Oyun, Çernobil felaketinin ardından hayatta kalan insanların oluşturduğu distopik bir dünyada geçmekte ve oyunculara vahşi doğa ve paranormal varlıkların olduğu bir ortamda hayatta kalma mücadelesi sunmaktadır. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'in minimum sistem gereksinimleri ile önerilen sistem gereksinimleri ise merak edilmektedir.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sistem gereksinimleri

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Çernobil felaketinin ardından bölgeyi saran Zona adındaki tehlikeli bir alanda geçmektedir. Burada oyuncular, çeşitli yaratıklar, mutasyonlar ve hayatta kalan diğer insanlarla başa çıkmaya çalışarak hayatta kalma mücadelesi verir.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl minimum ve önerilen sistem gereksinimleri oyunun görsel ve teknik açıdan sunduğu deneyim adına belirlenmiştir.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl minimum gereksinimleri

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl minimum gereksinimleri arasında Windows 10 işletim sistemi, Intel Core i7-7700K veya AMD Ryzen 5 1600X işlemci, 16 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartı ve 160 GB depolama alanı bulunuyor. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl minimum gereksinimleri detaylı olarak ise şöyledir:

İşletim Sistemi: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

İşlemci: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB / Intel Arc A750

Depolama: 160 GB kullanılabilir alan

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl önerilen gereksinimleri

Önerilen gereksinimler ise daha güçlü bir işlemci, 32 GB RAM ve NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti veya AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartı içeriyor. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl minimum gereksinimleri detaylı olarak ise şöyledir:

İşletim Sistemi: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

İşlemci: Intel Core i7-11700 / AMD Ryzen 7 5800X

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT

Depolama: 160 GB kullanılabilir alan

Bu gereksinimlerle oyun daha yüksek ayarlarda oynanabilmektedir.