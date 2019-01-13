"S400 bizim bağımsızlığımız için olmazsa olmaz şarttır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnşallah, Cumhurbaşkanı S400 konusundaki duyarlılığını devam ettirir ve bu işten vazgeçmez. S400 bizim bağımsızlığımız için olmazsa olmaz bir şarttır." dedi. Karamollaoğlu, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde bir otelde düzenlenen, "Kırıkkale'nin geleceği için çare var" konulu konferansta yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeler üzerinde bir hegemonya kurduklarını ve borca dayalı kontrol mekanizması oluşturduklarını belirtti. Türk milletinin isteyerek birtakım değişikleri yapmak mecburiyetinde kaldığını anlatan Karamollaoğlu, "Gökten zembille kimse inmez. Peygamberler bile insanlara bir mesaj getirmiş ama insanların üzerinde tahakküm kurmamıştır. Allah insana akıl nimetini vermiş ama Müslümanlığı zorla insanlara kabul ettireceksiniz dememiş. Dinde zorlama yoktur. Türkiye'deki problemlerimizden doğru yolu ve reçeteyi alırsak kurtuluruz. Olmaz diyerek köşemize çekilirsek bu ülkenin düzelme imkanı kesinlikle yok. Ben bunları sizlerin düşünmeniz için söylüyorum." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin savunma sanayisinin Kırıkkale'den başladığını ancak bugün kentin bu özelliğini kaybettiğini bildirdi. Savunma sanayisinin karargahı kentte bir zamanlar bu alanda 30 bin kişinin çalıştığını, şimdi ise bin 700 civarında çalışan bulunduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Efendim bu işi özel sektör yapıyor. Yapsın. Ama o yaptıktan sonra siz bu işleri bırakabilirsiniz. Savunma sanayi stratejik bir alandır. Buradan vazgeçerseniz dışarıya bağımlı olursunuz. Dünya hakimiyeti için etkili ülkeler başta ABD ve Avrupa bir tarafta kapitalist ülkeler olarak öbür tarafta da Rusya ve Çin hakimiyetlerini pekiştirmek için stratejik bölgeleri kontrol etmek istiyor. Herkesin kafasında bu var. Açık denizlerde hakimiyet sağlamak istiyorlar. Şu anda açık denizlerde hakimiyet kuran tek ülke ABD. Biz niye yapmıyoruz, olamıyoruz. Tek başımıza olmasa bile bu kadar büyük yatırımlara para ayıramayız ama İslam alemini bir bütün olarak ele aldığımızda Çin'den güçlü bir kalkınma hamlesini başlatabiliriz."