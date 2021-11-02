Saab’ın Yargılandığı 7 Ayrı Suçlama Düşürüldü

NEW YORK- Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro’nun kara kutusu olduğu öne sürülen, yedi kez kara para aklamak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçlamalarıyla yargılanan Alex Saab’ın hakkındaki yedi ayrı kara para aklama suçlaması hakim kararıyla düştü. Saab, bundan sonraki dava sürecinde sadece kara para aklamak için komplo kurmak suçlamasıyla azami 20 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Saab’ın Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde bugün hakim karşısına çıkması beklenirken, avukatı Henry Bell’in, Corona virüsü nedeniyle halen karantinada olan müvekkiliyle henüz görüşemediği için duruşmanın iki hafta sonraya ertelenmesiyle ilgili başvurusu kabul edildi. Hakim, bugün yapılacak ilk duruşmayı 15 Kasım tarihine ertelediğini açıkladı.

“Saab’ı henüz görmediğim için savunmamız hazır değil”

Saab'ın avukatı Henry Bell, geçen hafta Reuters'e verdiği demeçte, müvekkilinin başlangıçta Pazartesi günü yapılması planlanan bir duruşmada suçsuz olduğunu iddia edeceğini söylemişti. Bugün henüz müvekkiliyle görüşemediği için duruşmanın ertelenmesini isteyen Bell, “Gerekli savunmamızı yapamayacağımız için erteleme talebinde bulunduk. Saab'la karantinada olduğu için tutuklu olarak bulunduğu federal gözaltı merkezinde şimdiye kadar şahsen görüşemedik. Önümüzdeki hafta kendisini görmeyi umut ediyoruz. Önümüzdeki hafta karantinadan çıkacağını düşünüyoruz. Bu yüzden duruşmanın iki hafta sonrasına ertelenmesini talep ettik” dedi.

Kararın gerekçesi Cabo Verde yetkililerine verilen sözler

Mahkemenin Saab’ın duruşmasını erteleme kararı sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Savcılık, elektronik sistem aracılığıyla mahkemeye Saab aleyhine isnat edilen yedi kez kara para aklama suçlamalarının düşürülmesi için yazılı bir dilekçe sundu.

Savcılık, yedi ayrı suçlamanın düşürülmesi taleplerinin, Saab’ın ABD’ye iade edildiği ada ülkesi Cabo Verde (Yeşil Burun Adaları) yetkililerine iade sürecinde verdikleri sözleri gösterdi. Savcılık, Saab’ın ABD’ye iadesi için ö dönemde yetkililere tek bir suç isnadıyla yargılanacağını taahhüt ettiklerini belirterek hakimden yedi ayrı kara para aklama suçlamasını düşürmesini talep etti.

Savcılığın yedi ayrı suçlamanın düşürülmesi talebini hemen değerlendiren hakim Robert Scola, Saab hakkında daha önce hazırlanan yedi ayrı kara para aklama suçlamasının düşürülmesine hükmettiğini açıkladı.

