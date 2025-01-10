Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin ortak grubunun ismi "Yeni Yol" oldu!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan bugün akşam saatlerinde buluşarak, ortak grup yapısıyla ilgili çalışmalar konusunda anlaştılar.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet, DEVA ve Gelecek partileri arasında Mecliste kurulacak ortak grubun isminin "Yeni Yol" olacağını bildirdi.

Mahmut Arıkan, "Genel başkanlar, partiler arasında kurulan ortak komisyonların önerisi üzerine, ortak grup amacıyla, meclis iç tüzüğü gereği kurulması gereken parti tüzel kişiliğinin isminin 'Yeni Yol' olmasına karar vermişlerdir." ifadesini kullandı.

Kuruluş ile ilgili süreçlerin yarın ilgili komisyon tarafından başlatılacağını aktaran Arıkan, Saadet Partisinin, bütün çalışmalarında ve teşkilatlanma çalışmalarında "Saadet Partisi" ismi ve teşkilatlarıyla, Milli Görüş esaslarına bağlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

10 OCAK CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK!

Alınan kararlar sonucunda “Yeni Yol”un kuruluşuyla ilgili hukuki süreç 10 Ocak Cuma günü başlayacak.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır