HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin ortak grubunun ismi "Yeni Yol" oldu!

Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin ortak grubunun ismi "Yeni Yol" oldu!

10.01.2025 01:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, üç parti olarak "Yeni Yol" adıyla ortak grubun kurulmasına karar verdi. Kuruluşa ilişkin süreci, ilgili komisyon 10 Ocak’ta başlatacak.

Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin ortak grubunun ismi "Yeni Yol" oldu!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan bugün akşam saatlerinde buluşarak, ortak grup yapısıyla ilgili çalışmalar konusunda anlaştılar.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet, DEVA ve Gelecek partileri arasında Mecliste kurulacak ortak grubun isminin "Yeni Yol" olacağını bildirdi.

Mahmut Arıkan, "Genel başkanlar, partiler arasında kurulan ortak komisyonların önerisi üzerine, ortak grup amacıyla, meclis iç tüzüğü gereği kurulması gereken parti tüzel kişiliğinin isminin 'Yeni Yol' olmasına karar vermişlerdir." ifadesini kullandı.

Kuruluş ile ilgili süreçlerin yarın ilgili komisyon tarafından başlatılacağını aktaran Arıkan, Saadet Partisinin, bütün çalışmalarında ve teşkilatlanma çalışmalarında "Saadet Partisi" ismi ve teşkilatlarıyla, Milli Görüş esaslarına bağlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

10 OCAK CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK!

Alınan kararlar sonucunda “Yeni Yol”un kuruluşuyla ilgili hukuki süreç 10 Ocak Cuma günü başlayacak.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
DEVA Partisi gelecek partisi saadet partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Araba alsam yeter demiştim, bu kadar büyüyeceğini düşünmedim'

'Araba alsam yeter demiştim, bu kadar büyüyeceğini düşünmedim'

Deniz Işın tek tek saydı! Ayşe Barım'a ateş püskürdü: 'Peşkeş çekti…'

Deniz Işın tek tek saydı! Ayşe Barım'a ateş püskürdü: 'Peşkeş çekti…'

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme

Dünya panikte! Brezilya'da uçak kazası: Ölü ve yaralılar var

Dünya panikte! Brezilya'da uçak kazası: Ölü ve yaralılar var

Sinan Ateş'in vurulduğu yerde açıklama yaptı! "Bir tehditle karşı karşıyayım"

Sinan Ateş'in vurulduğu yerde açıklama yaptı! "Bir tehditle karşı karşıyayım"

Özel "Büyük sürpriz yapacağız" diyerek duyurmuştu! 'Kırmızı kartlı' erken seçim mesajı sosyal medyada olay oldu

Özel "Büyük sürpriz yapacağız" diyerek duyurmuştu! 'Kırmızı kartlı' erken seçim mesajı sosyal medyada olay oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.