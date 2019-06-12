Saadet Işıl Aksoy hesabından 'photoshop'lu fotoğrafını paylaştı

Sosyal medya mecralarının çok daha fazla kullanılır hale gelmesiyle birlikte görsellik pek çok konudan daha önemli oldu. Özellikle ünlü isimler gündelik yaşantılarını paylaştıklarını söylerken, fotoğraflarına uyguladıkları photoshoplar ile konuşulmaya başlandı. Son olarak henüz 20 yaşında bile olmayan Aleyna Tilki’nin fotoğrafı takipçileri tarafından ‘photoshop’lu olduğu şeklinde eleştiriler alırken, oyuncu Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabından ilginç ve dikkat çekici bir paylaşıma imza attı. Plajda çekilmiş bir fotoğrafına telefonu üzerinden işlem uygulayarak görüntüsünü değiştiren Aksoy öncesi ve sonrası yaparak hesabından paylaştı. Başarılı oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İlk fotoğrafı telefondaki fotoşop uygulamalarından biriyle 5 dakikada falan bu hale getirdim, ikinci fotoğraf onun orijinali.. Instagram’da gördüğümüz o güzel kadın bile aslında o gördüğümüz kadın olmuyor çoğunlukla. Gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uymaya çalışırken kendimizi sevmeyi unutuyoruz bazen, o sevginin önemini hem kendime hem de size hatırlatmak istedim, naçizane… (Fark yok ya da çok az fark var demişsiniz, bu yapılan müdahaleler işte tam da fark yok gibi hissettiriyor bize, ama aslında o küçük farklar bizde gerçeküstü güzellik algısını yaratıyor. “Her halinle güzelsin.” demişsiniz ya, işte o hepimiziz.)”