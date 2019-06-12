MAGAZİN

Saadet Işıl Aksoy hesabından 'photoshop'lu fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 11:00 | Son Güncelleme

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımlarla son günlerin popüler konusu 'photoshop'a göndermede bulundu.

Saadet Işıl Aksoy hesabından 'photoshop'lu fotoğrafını paylaştı

Sosyal medya mecralarının çok daha fazla kullanılır hale gelmesiyle birlikte görsellik pek çok konudan daha önemli oldu. Özellikle ünlü isimler gündelik yaşantılarını paylaştıklarını söylerken, fotoğraflarına uyguladıkları photoshoplar ile konuşulmaya başlandı. Son olarak henüz 20 yaşında bile olmayan Aleyna Tilki’nin fotoğrafı takipçileri tarafından ‘photoshop’lu olduğu şeklinde eleştiriler alırken, oyuncu Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabından ilginç ve dikkat çekici bir paylaşıma imza attı. Plajda çekilmiş bir fotoğrafına telefonu üzerinden işlem uygulayarak görüntüsünü değiştiren Aksoy öncesi ve sonrası yaparak hesabından paylaştı. Başarılı oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İlk fotoğrafı telefondaki fotoşop uygulamalarından biriyle 5 dakikada falan bu hale getirdim, ikinci fotoğraf onun orijinali.. Instagram’da gördüğümüz o güzel kadın bile aslında o gördüğümüz kadın olmuyor çoğunlukla. Gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uymaya çalışırken kendimizi sevmeyi unutuyoruz bazen, o sevginin önemini hem kendime hem de size hatırlatmak istedim, naçizane… (Fark yok ya da çok az fark var demişsiniz, bu yapılan müdahaleler işte tam da fark yok gibi hissettiriyor bize, ama aslında o küçük farklar bizde gerçeküstü güzellik algısını yaratıyor. “Her halinle güzelsin.” demişsiniz ya, işte o hepimiziz.)”

ARKADAŞLARININ VE TAKİPÇİLERİNİN ÇALIŞMALARINI PAYLAŞTI

Aksoy, yaptığı bu paylaşımın ardından bazı takipçilerinin aynı fotoğraf üzerine uyguladığı photoshop çalışmalarına da yer verdi ve ortaya son derece esprili görüntüler çıktı.

İşte ‘photoshop’lanmış Saadet Işıl Aksoy’lar…


PARTNERİlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...İlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...
Ünlü futbolcu ile geçirdiği geceden bakın kaç para almış!Ünlü futbolcu ile geçirdiği geceden bakın kaç para almış!
Demet Özdemir coştukça coştu! 'Nasılsın Aşkta!'Demet Özdemir coştukça coştu! 'Nasılsın Aşkta!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saadet Işıl Aksoy photoshop

En Çok Okunan Haberler

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Makyajsız teşekkür pozu!

Makyajsız teşekkür pozu!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kylie Jenner Handmaid's Tale temalı parti yaptı! Eleştiri yağdı

Olay partiye eleştiri yağdı! "Tecavüz ve zulüm..."

Engin Akyürek, Brad Pitt'i solladı!

Engin Akyürek, Brad Pitt'i solladı!

Oğulcan Engin annesi Seda Sayan ile böyle dalga geçti

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Katie Price'ın, futbolcu Adam Johnson geçirdiği gecenin fiyatı ortaya çıktı

Ünlü futbolcu ile geçirdiği geceden bakın kaç para almış!

Demet Özdemir coştukça coştu! 'Nasılsın Aşkta!'

Demet Özdemir coştukça coştu! 'Nasılsın Aşkta!'

Burcu Çetinkaya Instagram hesabından eşinin soyadını kaldırdı

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.