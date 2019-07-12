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Saadet öğretmen: Bu mücadeleyi 2'nci Kurtuluş Savaşı olarak görüyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

SAADET Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği ( UCİM) Başkanı Saadet Özkan, Adana'da 'Çocuk İçin Mavi Kurdele Tak' kampanyasına desteğin yoğun olduğuna dikkat çekerek, "Biz bu mücadeleye 2'nci Kurtuluş Savaşı diyoruz ve kazanacağız" dedi.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- SAADET Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği ( UCİM) Başkanı Saadet Özkan, Adana'da 'Çocuk İçin Mavi Kurdele Tak' kampanyasına desteğin yoğun olduğuna dikkat çekerek, "Biz bu mücadeleye 2'nci Kurtuluş Savaşı diyoruz ve kazanacağız" dedi. Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda düzenlenen 'Çocuk İçin Mavi Kurdele Tak' etkinliğine UCİM üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kişi katıldı. UCIM Başkanı Saadet Özkan, kampayanın bir yıldır devam ettiğini ve çocuk istismarıyla mücadelenin günden güne arttığını kaydetti. İstismar sonucu hayatını kaybeden Eylül, Leyla ve daha birçok ismi hatırlatan Özkan, "Biz bu isimlere bir yenisi eklenmesin diye çalışacağız. Çok büyük yürek yangınları yaşadık. Türkiye'nin her yerinde bu konuyla ilgili adeta seferberlik ilan ettik. Biz buna 2'nci Kurtuluş Savaşı diyoruz ve kazanacağız. Çocuklar için 'Sen de gel' diyoruz. Mavi kurdele takan herkes bu konuda farkındalık oluşturuyor. Çocukları tehlikelere karşı bilinçlendirmesi için bilgi veriyoruz. Biz bu mesajda şunu diyoruz, çocuklarımız konuşuyor. Onları duyun. Duyun ki hep birlikte yanında olalım. Onlara o kirli eller bir daha dokunamayacak" diye konuştu. UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise bundan sonra her yıl Temmuz ayının 2'nci haftasında bu etkinliği düzenleyeceklerini ve Türkiye'nin her yerinde istismara uğramış çocukların yanında olacaklarını söyledi.

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