Saadet Öğretmen: Çocuklardan taciz ihbarları alıyorum!

Çocuklardan ihbar aldıklarını anlatan Özkan, "'Bana kötü dokunan biri var yardım et' diyorlar. Demek ki bildikleri zaman çocuklar da kendilerini koruyabilirler. Bunun kendilerine yapılanın bir suç olduğunu bilirler. Cinsel istismar bir hastalık değil, suç ve şiddettir. İnsanlar önce bunu bilmeli ve çocuklarına sahip çıkmalılar. Değişim başladı ve artık çocuklar konuşuyor. Bizler ne yapacağımızı biliyoruz. Eğer yaşlı bir teyze bizi arayıp 'Bizim köye de gelip eğitim verin' diyorsa 'tamam biz başarırız' diyorum. 'Biz öğretmenimizden bunu yaşıyoruz bize yardımcı olun' ya da büyüyüp de 'Ben çocukken tacize uğradım' diye beni arayanlar oluyor. Biz aslında şiddetin, ihmal ve istismarın her türüyle başa çıkmalıyız. O yüzden çocuk çalıştayları yapmalıyız, Rehber Öğretmenler okullarda bunlarla ilgili eğitimler yapmalı" dedi.

"ALO 183'Ü ARAYIP İHBAR ETSİNLER"

Dernek olarak Türkiye'de 20 bin kişiyi aştıklarını ve Türkiye'nin her ilinde yapılanmaya başladıklarını ifade eden Özkan, "Evet vakalar bize geliyor. Biz cinsel istismar vakalarında artış var demiyoruz bunun yerine çocuklar konuşmaya başladı diyoruz. Bu aslında umut verici bir durum. Çocuklar konuşuyor ve ifade ediyorlar, haklarını bilen, sosyal medyayı kullanan çocuklar. Bu kadarı da olur mu dediğimiz durumlar var. Ama biz ayrıntılar yerine artık konuşan çocuklar ve ilham veren hikayelerle bir değişim başlatmak istiyoruz. Bizi izleyen çocuklar varsa ve yanlış bir durumla karşılaşıyorlarsa güvendikleri insanlara bunu anlatsınlar. Alo 183 arayıp durumlarını izah etsinler" tavsiyesinde bulundu.

"PALU AİLESİ'NDEKİ ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINMALI"

Bir televizyon programına kızları ve torunlarının kayıp olduğunu iddia ederek başvuran Palu Ailesi'yle ilgili de konuşan Özkan, "Bize o aile hakkında ihbar geldi. Biz bu konuyu inceledik ve net bir biçimde şunu görüyoruz. Çocuğa yapılan her türlü ihmal ve istismar var. Çocuğa işkence yapılıyor. O nedenle ben televizyonda bunu izleyen insanlardan bir an önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ihbarda bulunmalarını istiyorum. Çocukların koruma altına alınması lazım" ifadelerini kullandı.