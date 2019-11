SAADET ÖĞRETMEN, İNTİHARDAN HEMEN ÖNCE ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEDİ

Saadet Harmancı'nın intiharından önce sosyal medya hesabından "Öğrencilerim haklarını helal etsinler. Gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim" paylaşımında bulunduğu belirlendi.

'HER GÜN PAMUK İPLİĞİNE BAĞLISINIZ SÖZÜNDEN BIKTIM USANDIM'

Saadet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda ise "Sevdiğim, seni çok seviyorum. Kendine hani hep söylerdim sen benim doktorumsun, hep öylesin işte, dikkat et kendine. Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim, hep iyi hatırlayın beni, pasta kesmiştik en son, size kırmızı kalpli pastalar bırakıyorum. Diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım, bir gün görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım" yazdığı görüldü.

MOBBİNG İDDİALARIYA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI