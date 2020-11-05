Saadet Özsırkıntı ve Cem Yılmaz aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

Cem Yılmaz aşk hayatıyla yine gündeme geldi. Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz hızlı çıktı. Serenay Sarıkaya ile kuliste tanışan ve aşık olan Cem Yılmaz, yeni ‘flörtünü’ yine kuliste buldu!

Ayrılığın üzerinden yalnızca birkaç hafta geçmişken Cem Yılmaz'ın adı başka bir güzelle anılmaya başlandı. Yılmaz, 27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne aldı. Şov sonrası bazı konukları kulisinde ağırladı. O kulisteki konuklardan biri de ''O Ses Türkiye''deki sunuculuğuyla tanınan Saadet Özsırkıntı'ydı. Tv100'ün haberine göre konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, sempatikliğiyle güzel sunucunun telefon numarasını kapmayı başarmış.

SAADET ÖZSIRKINTI KAÇ YAŞINDA?

Aslen Adanalı olan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılının mayıs ayında dünyaya geldi. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimini tamamladı. Dil eğitimi için İngiltere’den döndükten sonra ilk olarak reklam projeleriyle tanındı. TV8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi. Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu.

Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye sunuculuğuyla son dönemde dikkat çekiyor.



