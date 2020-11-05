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Saadet Özsırkıntı ve Cem Yılmaz aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

05.11.2020 10:55 | Son Güncelleme:
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Saadet Özsırkıntı ve Cem Yılmaz aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

Defne Samyeli'den ayrılıp Serenay Sarıkaya ile sevgili olan Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde ayrılık haberini doğrulamıştı. Cem Yılmaz'ın şimdi de sunucu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddia edildi? Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında merak konusu oldu.

Cem Yılmaz aşk hayatıyla yine gündeme geldi. Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz hızlı çıktı. Serenay Sarıkaya ile kuliste tanışan ve aşık olan Cem Yılmaz, yeni ‘flörtünü’ yine kuliste buldu!

Ayrılığın üzerinden yalnızca birkaç hafta geçmişken Cem Yılmaz'ın adı başka bir güzelle anılmaya başlandı. Yılmaz, 27 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne aldı. Şov sonrası bazı konukları kulisinde ağırladı. O kulisteki konuklardan biri de ''O Ses Türkiye''deki sunuculuğuyla tanınan Saadet Özsırkıntı'ydı. Tv100'ün haberine göre konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, sempatikliğiyle güzel sunucunun telefon numarasını kapmayı başarmış.

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SAADET ÖZSIRKINTI KAÇ YAŞINDA?

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Aslen Adanalı olan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılının mayıs ayında dünyaya geldi. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimini tamamladı. Dil eğitimi için İngiltere’den döndükten sonra ilk olarak reklam projeleriyle tanındı. TV8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi. Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu.

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Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye sunuculuğuyla son dönemde dikkat çekiyor.


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