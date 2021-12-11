HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saadet Parti'li Abdulkadir Karaduman'dan asgari ücrete en az yüzde 50 zam önerisi

Saadet Parti'li Abdulkadir Karaduman'dan asgari ücrete en az yüzde 50 zam önerisi

11.12.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, asgari ücrete en az yüzde 50 oranında zam yapılması ve bu ücretten "haksız" vergilerin kaldırılmasını istedi.

Saadet Parti'li Abdulkadir Karaduman'dan asgari ücrete en az yüzde 50 zam önerisi

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 2022 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçenin, Plan ve Bütçe Komisyonundan TBMM Genel Kurulu'na geldiği güne kadar yükselen döviz kuru nedeniyle üçte bir oranında eridiğini dile getiren Karaduman, bunun, daha fazla borç, faiz ve vergiyle milletin rızkından kesilip "modern tefecilere ve faiz lobilerine para aktarılması" anlamına geldiğini öne sürdü.

1595263404394-karaduman

"NAS OLAN FAİZCİ DÜZENİN KALDIRILMASIDIR"

Karaduman, 240 milyar lira ile faiz giderinin bütçenin en önemli gider kalemlerinden biri olduğuna işaret ederek "Bu bütçe bir faiz bütçesidir. 240 milyarın faize ayrıldığı bütçede 'aslan payını ayırdık' demek, komik olmayan bir fıkradan ibaret olacaktır. Bütçeden faiz giderlerine ayrılan pay 16 bakanlığın bütçesinden daha fazladır. İktidarın yapması gereken şey bir faiz bakanlığını kurmasıdır. Bu iktidarın şanına yakışacaktır. İktidar rantiye ve faiz lobisiyle sıkı fıkı bir ilişki geliştirmiştir. İddia edildiği gibi faiz lobisiyle mücadele değil, bunlarla kader birliği yapıldığının açık ilanıdır. 'Nas' olan şey faiz oranlarını düşürülmesi değil, faizci bu düzenin kaldırılmasıdır. Faizsiz ve gelir dağılımında adalete dayalı bir sistemi oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladıSon Dakika: Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

"ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 50 ZAM YAPILMALI"

Politika faizi düşerken, kamunun borçlanma faizinin yükseldiğini belirten Karaduman, Merkez Bankası düşük faizle piyasaya borç verirken devletin yüksek faizle borçlandığını söyledi.

Karaduman, asgari ücret görüşmelerine de değinerek, asgari ücrete an az yüzde 50 oranında zam yapılmasını ve haksız vergilerin alınmamasını istedi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini öldüren Gizem'den korkunç iddia!Sevgilisini öldüren Gizem'den korkunç iddia!
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
TBMM Başkanı Şentop'tan dikkat çeken 'erken seçim' çıkışıTBMM Başkanı Şentop'tan dikkat çeken 'erken seçim' çıkışı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret SAADET Saadet Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Asıl zamlar yılbaşından sonra mı gelecek?

Asıl zamlar yılbaşından sonra mı gelecek?

Asgari ücret görüşmelerinde son durum!

Asgari ücret görüşmelerinde son durum!

Otomobil devinden flaş 'üretimi durdurma' kararı

Otomobil devinden flaş 'üretimi durdurma' kararı

S&P'den Türkiye açıklaması! Kredi notunu teyit etti

S&P'den Türkiye açıklaması! Kredi notunu teyit etti

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Yeni kararı duyurdular!

Yeni kararı duyurdular!

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.