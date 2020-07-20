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  4. Saadet Partili Abdulkadir Karaduman’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Saadet Partili Abdulkadir Karaduman’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 19:59 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

Saadet Partili Abdulkadir Karaduman’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Karaduman, "Şu an sağlık durumum iyi ve hastanede tedavime başlandı" dedi.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

SP'li Karaduman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Karaduman, "Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah" dedi.


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