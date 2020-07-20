Saadet Partili Abdulkadir Karaduman’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Karaduman, "Şu an sağlık durumum iyi ve hastanede tedavime başlandı" dedi.

SP'li Karaduman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Karaduman, "Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah" dedi.

Dün akşam aşırı halsizlik ve ateşten dolayı kaldırıldığım hastanede yapılan Kovid 19 testi pozitif çıkmıştır.



Bir süre hastanede tedavi altında kalacağım.



Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah.



Arayan, dua eden herkese teşekkür ederim.