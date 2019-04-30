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Saadet Partili belediyenin 23 personeli işten çıkardığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediyesinde kadrolu işçi statüsünde çalışırken işten çıkarılan 23 işçiden 7'si, Elazığ Adliyesi Arabuluculuk Bürosu'na başvurdu - İşçilerin avukatı Cem Sadri Sönmez: - "Seçimlerden hemen sonra bu işten çıkarmaların yapılmış olması, bu tasarrufun siyasi ve ideolojik sebeplerle yapıldığını göstermektedir"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Yazıkonak Belde Belediyesinde işçi statüsünde görev yaparken işten çıkarıldıklarını iddia eden kadrolu 23 işçiden 7'si, Elazığ Adliyesi Arabuluculuk Bürosu'na başvurdu.

İddiaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Saadet Partisinden Yazıkonak Belde Belediye Başkanı seçilen Hatif Çadırcı, belediye bütçesinin yetersiz olduğunu gerekçe göstererek belediyede işçi statüsündeki kadrolu 23 kişiyi işten çıkardı ancak yerlerine yeni personel aldı.

Hukuksuz yere işten çıkarıldıklarını savunan işçilerden 7'si, Elazığ Adliyesine gelerek işe iadeleri amacıyla hazırladıkları dilekçelerini avukatları aracılığıyla Arabuluculuk Bürosu'na teslim etti.

İşçilerin avukatı Cem Sadri Sönmez, yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki seçimde Yazıkonak Belediye Başkanı seçilen Hatif Çadırcı'nın, göreve gelir gelmez belediyede işçi statüsünde çalışan müvekkillerini hukuksuz yere işten çıkardığını iddia etti.

Bu işten çıkarmalara, bütçe yetersizliğinin gerekçe gösterildiğini ancak daha önceki belediye başkanlığı döneminde maaşların ödenmesi noktasında herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar 23 işçi işten çıkarıldı. Bu kişiler belediyenin alt taşeron şirketinde çalışan kadrolu veya sürekli işçi statüsündeki işçiler. Bildiğiniz üzere taşeron işçilere kadro verildi. Bu arkadaşlar girdikleri sınavları geçtiler, mülakatları yapıldı ve işlerine başladılar. Bu arkadaşlar kadrolu ve sürekli işçi statüsünde oldukları için iş güvencesi var. Öyle gelişigüzel sebeplerle işten çıkarılamazlar. Belediye hem bütçe yetersizliğinden işten çıkarıyor hem de aynı zamanda işçi alımı yapıyor. Edindiğimiz bilgilere göre, şimdiye kadar 5 işçi alımı yapılmış. Dolayısıyla belediye kendi içinde çelişkiye düşmüştür."

- "Tüm hukuki haklarımızı arayacağız"

Müvekkillerinin büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğunu savunan Sönmez, "Seçimlerden hemen sonra bu işten çıkarmaların yapılmış olması bu tasarrufun siyasi ve ideolojik sebeplerle yapıldığını göstermektedir. Bu işçiler haberlerde bahsedilen bankamatik memurları veya bankamatik işçileri değildir. Bunlar alın teriyle ekmeğini kazanmaya, geçimini sağlamaya çalışan işçilerdir." diye konuştu.

Sönmez, işçilerin yasal olarak işten çıkarılmalarının mümkün olmadığını ifade ederek, belediyenin gerekçe gösterdiği fesih sebeplerinin tamamının geçersiz olduğunu savundu.

Sürecin takipçisi olacaklarını dile getiren Sönmez, "Yasa gereği dava açılmadan önce uyuşmazlık çözüm merkezi olan Arabuluculuk Bürosu'na başvurumuzu yaptık. Arabuluculuk görüşmeleri neticesinde işe iade noktasında herhangi bir çözüm sağlanamazsa özel hakem veya mahkeme nezdinde tüm hukuki haklar aranacaktır." ifadelerini kullandı.

- "İşimize geri döneceğimize inanıyoruz"

İşçilerden İsmail Ayaz, 2015 yılında belediyede şoför olarak işe başladığını, geçen yıl kadrolu işçi statüsüne geçerek görevine devam ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı seçilen Çadırcı'nın göreve gelir gelmez gerçeği yansıtmayan bir gerekçeyle işlerine son verdiğini, bir daha da belediyeye gelmemelerini söylediğini ileri süren Ayaz, "Mağdurum. 6 nüfus benim elime bakıyor. Yeni doğan 3 aylık çocuğum var, ne yapacağız? Devlet büyüklerimizden destek vermelerini, sesimizi duymalarını istiyoruz. Evimize nasıl ekmek götüreceğiz? Bakmakla yükümlü olduğum yaşlı insanlar var." dedi.

Yunus Aytemur da yaklaşık 2 yıldır belediyede çalıştığını anlatarak hukuksuz yere işten çıkarıldığını iddia etti.

Bütçenin yetersiz olduğunun gerekçe gösterildiğini aktaran Aytemur, "İşimize geri döneceğimize inanıyor, adalete güveniyoruz. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız." diye konuştu.

Edip Çeçen ise işten çıkarılmayı hak etmediklerini; mağduriyetlerine bir an önce son verilmesini beklediklerini kaydetti.

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Elazığ işten çıkarma Saadet Partisi Yazıkonak Belediyesi

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