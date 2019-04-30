Saadet Partili belediyenin 23 personeli işten çıkardığı iddiası

Bu işten çıkarmalara, bütçe yetersizliğinin gerekçe gösterildiğini ancak daha önceki belediye başkanlığı döneminde maaşların ödenmesi noktasında herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar 23 işçi işten çıkarıldı. Bu kişiler belediyenin alt taşeron şirketinde çalışan kadrolu veya sürekli işçi statüsündeki işçiler. Bildiğiniz üzere taşeron işçilere kadro verildi. Bu arkadaşlar girdikleri sınavları geçtiler, mülakatları yapıldı ve işlerine başladılar. Bu arkadaşlar kadrolu ve sürekli işçi statüsünde oldukları için iş güvencesi var. Öyle gelişigüzel sebeplerle işten çıkarılamazlar. Belediye hem bütçe yetersizliğinden işten çıkarıyor hem de aynı zamanda işçi alımı yapıyor. Edindiğimiz bilgilere göre, şimdiye kadar 5 işçi alımı yapılmış. Dolayısıyla belediye kendi içinde çelişkiye düşmüştür."

- "Tüm hukuki haklarımızı arayacağız"

Müvekkillerinin büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğunu savunan Sönmez, "Seçimlerden hemen sonra bu işten çıkarmaların yapılmış olması bu tasarrufun siyasi ve ideolojik sebeplerle yapıldığını göstermektedir. Bu işçiler haberlerde bahsedilen bankamatik memurları veya bankamatik işçileri değildir. Bunlar alın teriyle ekmeğini kazanmaya, geçimini sağlamaya çalışan işçilerdir." diye konuştu.