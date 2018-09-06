Saadet Partili isimden canlı yayında şok sözler: Dindarlar, AK Partililere benzetilmekten korktukları için inançlarını gizliyor

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, "Saray bir zümreye itibar, ahaliye yüktür" dedi. İslam, "Saray dehşetli bir tecrit hadisesidir, içeride ne olup bittiğini bilmezsiniz. İçeride yüzlerce binlerce oda vardır, hangi odada nelerin döndüğünü de bilmezsiniz" diye konuştu.
Cihangir İslam, saraylara çekilmenin Peygamber yolundan sapma olduğunu söyleyerek, dindarların inançlarını AK Partililere benzemekten korktukları için gizlediklerini şu sözlerle anlattı:
"Saray'a çekilmek bir anlamda iddiasında bulundukları Peygamber'in yolundan bir başka yola doğru makas değiştirmektir. Sizin Peygamberi'niz, miras bırakmamış bir Peygamber, insanlardan farklı bir hayat yaşamamış, onlar açsa onlarla aç kalmış bir Peygamber. Mahalle içinde yaşamış bir Peygamber. Küçük de olsa kendisine benim de bir sarayım olsun diyemez miydi? Acı olan şu; insanlar inanın artık dindarlıklarını da gizliyorlar bu zihniyetle örtüşmemek için. Ak Parti iktidara verdiği zararı sadece kendisine vermedi, bu ülkede samimiyetle inanmış insanlara da verdi."
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