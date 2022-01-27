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  4. Saadet Partili Karaduman: "Bu ülkede afet olan, kötü yönetimin kendisidir"

Saadet Partili Karaduman: "Bu ülkede afet olan, kötü yönetimin kendisidir"

27.01.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partili Karaduman: "Bu ülkede afet olan, kötü yönetimin kendisidir"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İstanbul'daki karla mücadeleye ilişkin değerlendirme yaparken, "Afet olan, karın ya da yağmurun yağması değil, bu ülkede afet olan, kötü yönetimin kendisidir." dedi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen merkezi hükümetin de yerel yönetimin de en ufak bir hazırlık yapmadığını, önlem almadığını belirterek, "Her ne kadar kar yağışı her şeyin üzerini örtse de bu ülkede yönetici olanların adeta maskelerini düşürmüş ve foyalarını ortaya çıkarmıştır." diye konuştu.

Yağmurun ve karın yağmasının bir afet değil, aksine bir bereket vesilesi olduğunun altını çizen Karaduman, "Afet olan, karın ya da yağmurun yağması değil, bu ülkede afet olan, kötü yönetimin kendisidir." ifadelerini kullandı.

Kimsenin kimseyi suçlamaması gerektiğini dile getiren Karaduman, "Merkezi yönetimlerden yerel yönetimlere kadar sorumluluğunu yerine getirmeyen herkes, açıkça söylüyorum ki; sınıfta kalmıştır." dedi.

Elektrik ve doğal gaz faturalarına işaret eden Karaduman, "Bugün ortalama bir evin elektrik tüketiminin yaklaşık 200 kilowatt olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak 150 kilowatt ile bunu sınırlandırmak ve 150 kilowattan sonra kullanılacak elektrik tüketimini çarpan etkisiyle hesaplamak adeta bir soygun düzenidir." değerlendirmesinde bulundu.

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