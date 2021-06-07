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  4. Saadet Partili Karaduman: "Vatanı sevmek; ağacına, toprağına, deresine, kuşuna sahip çıkmaktır"

Saadet Partili Karaduman: "Vatanı sevmek; ağacına, toprağına, deresine, kuşuna sahip çıkmaktır"

07.06.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partili Karaduman: "Vatanı sevmek; ağacına, toprağına, deresine, kuşuna sahip çıkmaktır"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, vatanı sevmenin; ağacına, toprağına, deresine, kuşuna sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, suyu, toprağı kar olarak gören ve bundan başka bir şey görmeyen hakim anlayışın, Türkiye'ye bugün çok ciddi bir çevre felaketine sevk ettiğini belirtti.

İnsanların doğanın sahibi değil parçası olduğunu dile getiren Karaduman, "Çılgın projelerle toprağı betonlaştıran anlayış gökdelenlerle rüzgarımızı, güneşimizi, ufuk çizgisini görme hakkını elimizden alırken, suyu toprakla buluşmaktan men ederken, temiz havamızı da her gün kirletmektedir. Doğayı kendi malı gibi gören anlayış bu felaketlerin asıl sebebidir. Güzelim Marmara Denizi'nin bu hale gelmesinin asıl sebebidir." dedi.

Slogan atmakla vatanın sevilmeyeceğini söyleyen Karaduman, "Vatanı sevmek; ağacına, toprağına, deresine, kuşuna sahip çıkmaktır. Vatanı sevmek, İkizdere’ye, Salda Gölü’ne, Marmara Denizi’ne, Hasankeyf’e sahip çıkmaktır. Vatanı sevmek, ırmağının akışına ket vuran politikalara karşı durmaktır." diye konuştu.

Karaduman, üretime dayalı olmayan politikaların üreticileri zor durumda bıraktığını savunarak çay taban fiyatına üreticiyi memnun edecek bir artış yapılmadığını öne sürdü.

Çay üreticilerinin ürünleri zarar ederek sattığını söyleyen Karaduman, çayda kota uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirtti.

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