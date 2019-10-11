Saadet Partili meclis üyesi, HDP’liler gibi konuştu

Dilovası Belediyesi meclis toplantısında Barış Pınarı Harekâtı tartışması yaşandı. Meclis toplantısında Saadet Partili meclis üyesi Türkiye’yi zalim, teröristleri ise mazlum olarak gösterince, sinirlenen Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Burada vatanseverler var. Bunu yapamazsın” dedi.

Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti. Saadet Partisi’nin Dilovası Belediyesi Meclis Üyesi olan Metin Dalgalı operasyonu yapan Türkiye’yi "Kabil ve Zalim" olarak nitelerken, YPG’li teröristleri ise "Habil ve Mazlum" olarak gösterdi. Toplantıda konuşan Başkan Şayir, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken ülke gündeminde yer alan Barış Pınarı harekâtına da değindi. Türkiye’nin güvenliği ve ülkemizin bekası için yapılan operasyonla ilgili olarak Mehmetçiğe başarılar diledi.

Operasyon yapanlara "zalim" dedi

Saadet Partisi meclis üyesi Metin Dalgalı toplantıda aldığı sözün ardından yapılan operasyonun bir savaş olduğunu ifade ederek savaşın kimseye bir şey kazandırmayacağını, savaş istemediklerini belirterek, “Bu savaş mazlumlar ile zalimlerin savaşıdır. Söz konusu mazlumlar olunca AK Parti, CHP, MHP gibi zalimler birleşirler onun için mazlumları görmezden gelenler kardeşlikten bahsedemezler” diye konuştu.