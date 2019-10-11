HABER

Saadet Partili meclis üyesi, HDP’liler gibi konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:24 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi meclis toplantısında Barış Pınarı Harekâtı tartışması yaşandı.

Saadet Partili meclis üyesi, HDP’liler gibi konuştu

Dilovası Belediyesi meclis toplantısında Barış Pınarı Harekâtı tartışması yaşandı. Meclis toplantısında Saadet Partili meclis üyesi Türkiye’yi zalim, teröristleri ise mazlum olarak gösterince, sinirlenen Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Burada vatanseverler var. Bunu yapamazsın” dedi.
Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti. Saadet Partisi’nin Dilovası Belediyesi Meclis Üyesi olan Metin Dalgalı operasyonu yapan Türkiye’yi "Kabil ve Zalim" olarak nitelerken, YPG’li teröristleri ise "Habil ve Mazlum" olarak gösterdi. Toplantıda konuşan Başkan Şayir, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken ülke gündeminde yer alan Barış Pınarı harekâtına da değindi. Türkiye’nin güvenliği ve ülkemizin bekası için yapılan operasyonla ilgili olarak Mehmetçiğe başarılar diledi.

Operasyon yapanlara "zalim" dedi
Saadet Partisi meclis üyesi Metin Dalgalı toplantıda aldığı sözün ardından yapılan operasyonun bir savaş olduğunu ifade ederek savaşın kimseye bir şey kazandırmayacağını, savaş istemediklerini belirterek, “Bu savaş mazlumlar ile zalimlerin savaşıdır. Söz konusu mazlumlar olunca AK Parti, CHP, MHP gibi zalimler birleşirler onun için mazlumları görmezden gelenler kardeşlikten bahsedemezler” diye konuştu.

Meclis üyelerini uyardı
Bunun üzerine Başkan Şayir bunun bir savaş olmadığını Türkiye’nin sınırlarını korumak için güvenlik koridoru oluşturduğunu belirtmesinin üzerine tartışma yaşandı. Meclis üyesi Metin Dalgalı’nın konuşması üzerine sinirlenen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Benim atalarımda, dedelerimde burada. Neyine güveniyorsun. Burada vatanseverler var. Bunu yapamazsın” dedi.

Başkan sert çıktı, "Karar verin, CHP’li mi HDP’li misiniz?"
Bu sırada tartışmaya müdahil olan CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir’i uyaran Başkan Şayir, “Başkan siz de bir karar verin. CHP’li misiniz, HDP’li misiniz. Saadet Partili misiniz. Bir öyle bir böyle değil. Net olun ya” dedi.

İttifak kapsamında meclis üyesi olmuştu
Geçtiğimiz milletvekilliği seçimlerinde HDP’nin milletvekili adayı olan Metin Dalgalı, seçilemeyince bu kez yerel seçimlerde meclis üyesi adayı oldu. Dilovası’nda Millet İttifakı Saadet Partisi çatısı altında toplandığı için Saadet Partisi Metin Dalgalı’yı Meclis üyesi olarak listesine kaydetti. Dalgalı HDP’nin zayıf olduğu Dilovası’nda Saadet kadrosuyla Meclis üyesi seçildi.

Saadet Partili meclis üyesi, HDP’liler gibi konuştu

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
Burdur'da jandarma erleri yemin ettiBurdur'da jandarma erleri yemin etti
Öğrencilerden Mehmetçik Vakfı'na bağışÖğrencilerden Mehmetçik Vakfı'na bağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlıktan 'Kamışlı' ve 'Derik' açıklaması

Bakanlıktan 'Kamışlı' ve 'Derik' açıklaması

Barış Pınarı Harekatı şehidi Ahmet Topçu'nun amcası: Bu bizim düğünümüz

Şehidin amcası konuştu: Bu bizim düğünümüz, bayramımız

9 aylık Muhammed Omar Saar'ın şehit olmasıyla ilgili yürekleri yakan detay!

Teröristlerin saldırısında şehit oldu! Yürekleri yakan detay

Son dakika! Kamışlı'dan Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Bakan Akar Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan flaş 'harekat' açıklaması

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.