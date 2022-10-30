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  4. Saadet Partilileri taşıyan araç kaza yaptı! Yaralılar var

Saadet Partilileri taşıyan araç kaza yaptı! Yaralılar var

30.10.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi için Ankara'ya gelenleri taşıyan minibüs devrildi. Başka bir aracın arkadan çarpmasıyla devrilen minibüste 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saadet Partilileri taşıyan araç kaza yaptı! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongre için sabah saatlerinde Konya'dan hareket eden minibüs, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Balgat Mahallesi yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan Mahmut Gülyavşan, Fatih Karaman, Ahmet Aka, Abdullah Hakan Güre, Latif Işık, Mahmut Kılınç ve Yener Sütçü ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan 5'i taburcu edildi, diğer 3 yaralının tedavisine devam ediliyor.

Kaynak: AA

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