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Saadet Partisi 5 ilin adayını yarın açıklayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.01.2019 11:18 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın partisinin genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında 5 il, 50 ilçe ile 10 beldenin belediye başkan adayını açıklayacak - Partinin yerel seçim kampanyasının konsepti, sloganı, müziği ile seçim beyannamesinin açıklanacağı tanıtım toplantısının da ocak ayı sonunda yapılması planlanıyor - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez: - "AK Parti-MHP ile CHP-İYİ Parti'nin ittifak etmesi, aday tespit sürecinde bazı fırsatlar ortaya çıkarıyor. Bu fırsatları da en iyi şekilde değerlendireceğiz. 19 Şubat'a kadar bütün adaylar açıklanacak"

SEFA ŞAHİN - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın partisinin genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında 5 il, 50 ilçe ile 10 beldenin belediye başkan adayını açıklayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Saadet Partisince yarın partinin 5 il, 50 ilçe ve 10 beldenin belediye başkan adayları kamuoyuna duyurulacak. Partinin yerel seçim kampanyasının konsepti, sloganı, müziği ile seçim beyannamesinin açıklanacağı tanıtım toplantısının da ocak ayı sonunda yapılması planlanıyor.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, 14 genel başkan yardımcısının sorumlu olduğu komisyonlarca aday tespit çalışmalarına devam edildiğini belirterek, tüm il ve ilçelerde seçime girilecek şekilde çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Toplumun oy verebileceği ve partinin belediyecilik anlayışını hayata geçirebilecek adayların belirleneceğini anlatan Bitmez, "Yarın Genel Başkanımızın yapacağı basın toplantısında 5 il, yaklaşık 10 civarında belde ve 50 civarında ilçenin adayı açıklanmış olacak. Bu iller Eskişehir, Isparta, Çankırı, Adıyaman ile Bitlis olma ihtimali yüksek." dedi.

- 266 seçim bölgesine 450 başvuru

Bitmez, il ve büyükşehir ile seçmeni 50 binin üzerindeki illerin aday tespit çalışmalarının genel merkez, diğer ilçe ve beldelerde ise il başkanlıklarınca belirlendiğini söyledi.

İl, ilçe ve nüfusu 50 binin üzerinde olan 266 seçim bölgesine yönelik yaklaşık 450 başvurunun yapıldığını bildiren Bitmez, şunları söyledi:

"Tanıtma Başkanlığımızın uhdesinde çeşitli araştırma kurumlarına, il ve ilçelerin sorunlarıyla ilgili analiz çalışmaları yaptırıyoruz. O ilin ve ilçenin sorunları, seçmenin beklentileri, çözülmesini istedikleri problemlerdeki öncelikli mahallelere, cinsiyete ve yaşa göre analizleri yaptırılıyor. Bunlarla adaylarımızı da donanımlı hale getireceğiz. Sahaya çıkıldığında sahanın problemlerine yönelik mesajlarımızı, partimizin çözüm önerilerini ulaştırmış olacaklar."

Bitmez, tüm seçim bölgelerinde kullanılabilecek bir seçim konsepti hazırlanacağını belirterek, "AK Parti-MHP ile CHP-İYİ Parti'nin ittifak etmesi, aday tespit sürecinde bazı fırsatlar ortaya çıkarıyor. Bu fırsatları da en iyi şekilde değerlendireceğiz. 19 Şubat'a kadar bütün adaylar açıklanmış olacak. Ocak ayının sonunda konsept, müzik ve seçim beyannamesi ile adaylarımızın genelini o tarihte deklare etmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Saadet Partisi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yerel seçim

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