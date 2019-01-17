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Saadet Partisi, 67 belediye başkan adayını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 14:27 | Son Güncelleme

Partinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Aktaş oldu

Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için 67 belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri öncesi biri büyükşehir, 11 il, 55'i ilçe ve belde olmak üzere 67 belediye başkan adayı daha belirlendi.

Saadet Partisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ali Aktaş'ı aday gösterdi. Saadet Partisinin Ağrı adayı Mehmet Erat, Aksaray adayı Levent Serdar Şahin, Burdur adayı Musa Sayar, Elazığ adayı Haluk Arslan, Kırklareli adayı Mithat Özdemir, Kırşehir adayı Yusuf Turan, Kilis adayı Şerif Karakurt, Niğde adayı Nihat Altıparmak, Osmaniye adayı Ömer Yağmur, Sivas adayı Melih Seçilmiş ve Yalova adayı Resul Genç oldu.

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Saadet Partisi seçim2019

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