HABER

Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir, 10 il ile 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere toplam 70 belediye başkan adayını açıkladı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir, 10 il ile 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere toplam 70 belediye başkan adayını açıkladı.
Saadet Partisi, 1'i büyükşehir 10 il ile 51 ilçe ve 9 beldenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Levent Baştürk, Tokat Belediye Başkan adayının Alparslan Akgüz, Karabük Belediye Başkan adayının Mehmet Yüce, Karaman Belediye Başkan adayının Şaban Şahin, Hakkari Belediye Başkan adayının Rahmi Çiftçi, Çankırı Belediye Başkan adayının Mustafa Ünver, Isparta Belediye Başkan adayının Faruk Algınkılıç, Edirne Belediye Başkan adayının Mansur İriş, Bitlis Belediye Başkan adayının Yaşar Buhan, Adıyaman Belediye Başkan adayının Ahmet Faruk Ünsal olduğu belirtildi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayınMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayın
Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe
Kılıçdaroğlu, milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldıKılıçdaroğlu, milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Gül: ABD'deki FETÖ soruşturması farklı gelişmelere gebe

Bakan Gül açıkladı: Soruşturma farklı gelişmelere gebe

CHP'li isimden dikkat çeken Erdoğan çıkışı: İsterse il yapabilir

CHP'li isimden dikkat çeken çıkış: Erdoğan yapabilir ama...

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

CHP'de deprem! Başkan ve yönetim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Devlet Bahçeli'den MHP teşkilatına seçim genelgesi

Bahçeli'den seçim genelgesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.