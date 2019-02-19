Saadet Partisi aday listelerini teslim etti

Saadet Partisi, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.

Saadet Partisi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime girecek. Parti, büyükşehir belediye başkanlığı için İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı, Ankara'da Mesut Doğan'ı, İzmir'de Şerafettin Kılıç'ı, seçim kuruluna bildirdi.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösteren Saadet Partisi, büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında kadın aday çıkarmadı, ilçe ve beldelerde ise 34 kadın aday gösterdi.

Saadet Partisinin büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:

Adana: Hacı Mehmet Çevik

Ankara: Mesut Doğan

Antalya: Ali Aktaş

Aydın: Fatih Karahan

Balıkesir: Selim Sait Terzioğlu

Bursa: Mehmet Atmaca

Denizli: Süleyman Demirel

Diyarbakır: Fesih Bozan

Erzurum: Atik Ağdağ

Eskişehir: Levent Baştürk

Gaziantep: Mehmet İslam

Hatay: Ahmet Yıldız

İstanbul: Necdet Gökçınar