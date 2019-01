Saadet Partisi Aday Tanıtım Toplantısı

Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Yılmak, bıkmak, yorulmak yok. Gelecekten ümidi kesip yılgınlığa düşmek kesinlikle yok. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne güzel söylemiş, 'Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa, eminim budur ancak.' Biz, bu ülkenin geleceği ve daha güzel yarınlar için 31 Mart'a kadar köy köy, ilçe ilçe dolaşacağız, dağ, mezra ayırmayacağız. Sokaktan caddeye, Twitter'dan YouTube'a her yerde olacağız. Her sahada en aktif çalışmayı biz yapacağız. Her kapıya gideceğiz, her eli tutacağız, her yüreğe dokunacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin 81 milyonu kucaklayacağız. İnşallah 1 Nisan sabahı yeni bir güne, yeni bir döneme, yeni bir Türkiye'ye uyanacağız."

- Toplantıdan notlar

Konuşmanın ardından Saadet Partisinin Türkiye genelindeki 404 belediye için başkan adaylarının tanıtımı yapıldı ve Karamollaoğlu, adaylarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Karamollaoğlu tarafından seçim kampanyasının tanıtım simgesi olan cepsiz ceketler, 5 belediye başkanına temsili olarak giydirildi.

Saadet Partisinin yerel seçim kampanya sloganı "Dürüst Başkan, Dürüst Yönetim" olarak açıklandı.

Seçim kampanya videolarının gösterildiği toplantıda üç seçim müziği de salondakilere dinletildi, seçim kampanyasının maskotu "Dürüst Sami" tanıtıldı.

Partinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Demirel olurken, İstanbul, Ankara ve İzmir adayları illerde yapılacak tanıtım toplantısında duyurulacak.