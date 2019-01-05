Saadet Partisi adaylarını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim kadrolarımız, çok daha yetenekli insanları aday olarak çıkarmaya müsait. Ama burada gözettiğimiz fark şu; bizim en iyimiz, vatandaşın oy vermeyeceği kişi olabilir. Arayışımız, seçilebilecek adayları bulmak." dedi.

Karamollaoğlu, Ankara'da bir otelde, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partisinden aday olacak il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarından 70 ismin de açıklandığı il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuştu.

Mahalli idareler seçimlerinin, Türkiye için büyük önem arz ettiğini söyleyen Karamollaoğlu, seçimlere güçlü bir şekilde girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Karamollaoğlu, il, ilçe ve beldelerde en güçlü adayı belirlemek için çaba sarf edeceklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Geçmişte, bizimle beraber olmamış olsa bile, yeri geldiği zaman bizimle beraber koşacak, bizim prensiplerimizi benimseyecek, insanımıza hizmet edecek arkadaşlarla çalışacağız. Bizim kadrolarımız, çok daha yetenekli insanları aday olarak çıkarmaya müsait. Ama burada gözettiğimiz fark şu; bizim en iyimiz, vatandaşın oy vermeyeceği kişi olabilir. Arayışımız, seçilebilecek adayları bulmak."