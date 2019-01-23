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Saadet Partisi adaylarını pazar günü tanıtacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu: - "Belki yüzde 100'ü gerçekleşmeyebilir ama iller, ilçeler ve beldelerde adaylarımızın kimler olduğunu halkımıza aktaracağız. Aynı zamanda seçim konseptimizi de duyuracağız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 27 Ocak Pazar günü aday tanıtım toplantısı yapacaklarını belirterek, "Belki yüzde 100'ü gerçekleşmeyebilir ama iller, ilçeler ve beldelerde adaylarımızın kimler olduğunu halkımıza aktaracağız. Aynı zamanda seçim konseptimizi de duyuracağız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, Libya'dan hareket ettikten sonra batan göçmen botunda hayatını kaybeden 117 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek, Akdeniz'in adeta "Mülteci mezarlığı" haline geldiğini söyledi.

Filipinler'in güneyinde yaşayan Morolara daha kapsamlı bir özerklik sağlanmasına imkan tanıyan ve "evet" sonucu çıkan referanduma da değinen Karamollaoğlu, "Bu netice bize sorunlarımızın çatışarak değil, diyalogla çözülebileceğini bir kez daha göstermiş oldu. Filipinleri ve Moro Müslümanlarını gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

- Aday tanıtımı hafta sonu

Karamollaoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimde partisinden aday olacak isimleri, 27 Ocak Pazar günü tanıtacaklarını ifade etti.

Bütün bölgelerde seçime girmeyi hedeflediklerini belirten Karamollaoğlu, "Belki yüzde 100'ü gerçekleşmeyebilir ama iller, ilçeler ve beldelerde adaylarımızın kimler olduğunu halkımıza aktaracağız. Aynı zamanda seçim konseptimizi de duyuracağız." diye konuştu.

Ankara'da için aday çıkaracaklarına işaret eden Karamollaoğlu, CHP ve İYİ Parti'nin Adıyaman'da Saadet Partisinin adayını destekleyeceğine yönelik iddiaların sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Biz girdiğimiz birçok yerde başka partilerin bizim adayımızı desteklemesini arzu ediyoruz. Bu sadece Adıyaman için değil. Bugüne kadar bize oy vermemiş olan kesimler oy vermezse ve geçen seçimlerdeki tablo ortaya çıkarsa nasıl iddialı olabiliriz. Her kesimden destek bekliyoruz ve alacağımızı da ümit ediyorum."

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