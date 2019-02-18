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Saadet Partisi Ankara adayını belirledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 15:25 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Saadet Partisinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan oldu.

Edinilen bilgiye göre, yerel seçim hazırlıkları ile aday belirleme çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Başkanlık Divanı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu başkanlığında bugün toplandı.

Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

Saadet Partisi, Ankara büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle kamuoyuna tanıtacak.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mesut Doğan Saadet Partisi

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