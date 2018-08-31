Saadet Partisi Gençlik Kampı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İl Gençlik Kollarının düzenlemiş olduğu Gençlik Kampı etkinliğine katıldı.

Karamollaoğlu, ilçeye bağlı Kalkın Köyü'ndeki bir tatil kampında düzenlenen "Gençlik Kampı"nda gençlerin sorularını yanıtladı.

Etkinlik sonrası AA muhabirine açıklama yapan Karamollaoğlu, doların yükselmesinin fındık fiyatında tereddüde neden olduğunu söyledi.

Türk lirasının değer kaybettiğini dile getiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Dolar yükseliyor bu yanlış. Dolar yükselmiyor. Türk lirası değer kaybediyor. Hem dolar karşısında hem avro karşısında değer kaybediyor. Şu anda aslında üreticinin lehine bir durum. Biz buradaki kaybı üreticinin lehine değerlendirmemiz lazım. Üretici lehine değerlendirirsek fiyatın 20 liraya yaklaşması lazım. Eğer fındık fiyatı 16 liranın altında olursa hakikaten fındıkçıya haksızlık olur. Fındıkta biz tekeliz. Yüzde 70- 75'ini biz üretiyoruz. Fındık fiyatı dolar karşısında değişmedi. Dışarıda dolar fiyatı aynen devam ediyor. Ümit ediyorum fındık fiyatı 16 liranın altında olmaz."