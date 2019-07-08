Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Beraat ve takipsizlik aldıkları halde işine dönemeyen, iltisak, irtibat, sempati gibi bahanelerle hala bekletilen 20 binden fazla insanın acilen işlerine iade edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Aydın, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edilenlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OHAL Komisyonunun hızlı bir şekilde çalışması gerektiğine dikkat çeken Aydın, mağduriyetlerin giderilmemesi halinde bu sürecin Türkiye'ye maliyetlerinin ilerleyen günlerde çok daha ağır hissedileceğini ve telafisinin çok daha zor olacağını söyledi.

"Beraat ve takipsizlik aldıkları halde işine dönemeyen, iltisak, irtibat, sempati gibi bahanelerle hala bekletilen 20 binden fazla insanın acilen işlerine iade edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." diyen Aydın, suçlu ve suçsuzun titizlikle ayıklanmasının mağduriyetleri giderme noktasında önemli rol oynayacağını söyledi.