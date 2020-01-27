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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan: "Deprem kaçınılmaz bir gerçek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.01.2020 21:17 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan: "Deprem kaçınılmaz bir gerçek"

KAYSERİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, depremin Türkiye'nin kaçınılmaz gerçeği olduğunu belirterek, "Deprem istenilen bir hadise değil ama ülkemizin deprem kuşağında olduğunu, depremin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ülke olarak kabul etmek gerekir." dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda partisinin Kayseri İl Divan Toplantısı'nda konuşan Arıkan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu, bu gerçekliği kabul edip ona göre tedbir alınması gerektiğini ifade eden Arıkan, şunları kaydetti:

"Deprem istenilen bir hadise değil ama ülkemizin deprem kuşağında olduğunu, depremin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ülke olarak kabul etmek gerekir. Ülkemizin önemli bir kısmı deprem kuşağında, bu bilinen bir gerçek ve bu deprem olacak. Büyük İstanbul depremi Allah gecinden versin ama bu olacak, bilim bunu söylüyor. Önemli olan soru, biz Türkiye olarak, hükumet olarak bu işe tedbir alması gereken kurumlar hazır mı? Ne yapılması gerektiğini bütün konularda olduğu gibi konuşmuyoruz. Bu işlerle alakalı birkaç kelime söylemek için yola çıktığınızda ise anında vatan haini olarak adlandırılıyorsunuz. Haliyle depremle alakalı soruları bir partinin yetkilisi olarak benim sormam gerekir."

Öte yandan gündemdeki Libya krizine de değinen Arıkan, bu ülkede yaşananları Müslüman ülkelerin çözmesi gerektiğini vurguladı. Arıkan, "Şimdi bir Libya hadisesi yaşanıyor. Buradaki sorunu çözmek için Berlin'de toplantı yapılıyor. İslam coğrafyasındaki bir sorunun çözümünün adresi Berlin değildir, Roma değildir, İslam topraklarıdır." diye konuştu.

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İl Divan Toplantısı Kayseri Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan

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