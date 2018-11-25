Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

MERSİN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bazı ülkeler çok hızlı bir şekilde kalkınıyorlar. Bu kalkınma onların duyduğu ham madde ihtiyacını artırıyor. Bu sefer dünyadaki mevcut olan ham maddeleri paylaşmak için ayrı bir kargaşa, çekişme meydana geliyor." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Erdemli ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Çare Var" konulu konferansta, "Değişim ve Dönüşümleriyle Küresel Krizler ve Yeni Dönem" konulu sunum gerçekleştirdi.

Hem Türkiye'nin hem de dünyanın badireli bir dönemden geçtiğini belirten Karamollaoğlu, bu dönemde sadece bir ülkeyi yönetmenin, o ülkenin problemlerini halletmenin yetmediğini söyledi.

Dünyanın küçüldüğünü, her ülkenin birbirinden etkilendiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Bazı ülkeler çok hızlı bir şekilde kalkınıyorlar. Bu kalkınma onların duyduğu ham madde ihtiyacını artırıyor. Bu sefer dünyadaki mevcut olan ham maddeleri paylaşmak için ayrı bir kargaşa, çekişme meydana geliyor. Sadece onlar değil, dünyadaki güçlü ülkeler kendi hakimiyetlerini pekiştirebilmek için birtakım yollara başvuruyorlar, tedbirler alıyorlar. Elbette bu tedbirler kendilerini, rakiplerini, özellikle de fakir ve kalkınmamış olan ülkeleri çok yakından etkiliyor. Adeta geri kalmış ülkeler geri kalmışlığa mahkum bırakılıyor."