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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2018 21:03 | Son Güncelleme

"Bazı ülkeler çok hızlı bir şekilde kalkınıyorlar. Bu kalkınma onların duyduğu ham madde ihtiyacını artırıyor. Bu sefer dünyadaki mevcut olan ham maddeleri paylaşmak için ayrı bir kargaşa, çekişme meydana geliyor"

MERSİN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bazı ülkeler çok hızlı bir şekilde kalkınıyorlar. Bu kalkınma onların duyduğu ham madde ihtiyacını artırıyor. Bu sefer dünyadaki mevcut olan ham maddeleri paylaşmak için ayrı bir kargaşa, çekişme meydana geliyor." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Erdemli ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Çare Var" konulu konferansta, "Değişim ve Dönüşümleriyle Küresel Krizler ve Yeni Dönem" konulu sunum gerçekleştirdi.

Hem Türkiye'nin hem de dünyanın badireli bir dönemden geçtiğini belirten Karamollaoğlu, bu dönemde sadece bir ülkeyi yönetmenin, o ülkenin problemlerini halletmenin yetmediğini söyledi.

Dünyanın küçüldüğünü, her ülkenin birbirinden etkilendiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Bazı ülkeler çok hızlı bir şekilde kalkınıyorlar. Bu kalkınma onların duyduğu ham madde ihtiyacını artırıyor. Bu sefer dünyadaki mevcut olan ham maddeleri paylaşmak için ayrı bir kargaşa, çekişme meydana geliyor. Sadece onlar değil, dünyadaki güçlü ülkeler kendi hakimiyetlerini pekiştirebilmek için birtakım yollara başvuruyorlar, tedbirler alıyorlar. Elbette bu tedbirler kendilerini, rakiplerini, özellikle de fakir ve kalkınmamış olan ülkeleri çok yakından etkiliyor. Adeta geri kalmış ülkeler geri kalmışlığa mahkum bırakılıyor."

Karamollaoğlu, dünyada başka gelişmelerin de meydana geldiğini, atmosferde sanayileşmenin getirdiği birtakım problemlerin yaşandığını aktardı.

O problemlere karşı gerekli tedbirler alınmadığı takdirde dünyanın bugüne kadar hiç karşılaşmadığı çok büyük problemlerle karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda afetlerin bir sıklığı artıyor. Depremler, kasırgalar daha sık meydana geliyor aynı zamanda daha da şiddetleniyor. Bütün bunlar tedbir alınması icap eden gelişmeler. Dünyayı en çok kirleten, tabiata en çok zarar veren ülke ABD. Son zamanlarda ABD en ciddi kasırgalara muhatap oldu. Hatta yangınlar çıktı onu engelleyemediler. Binlerce insan hayatını kaybetti. Bunlar tesadüfen meydana gelmiyor. Adım adım dünyada beklenmedik hadiseler meydana geliyor. Bu gelişmeler de dünya ülkelerini etkiliyor. Bunun için birtakım elbette tedbirlerin alınması, adımların atılmasına ihtiyaç var."

Programa Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Soner Contar, Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Mehmet Yıldız ile çok sayıda partili katıldı.

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Erdemli Mersin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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