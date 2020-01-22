HABER
  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Vakıflara kayyum atanması kabul edilemez"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Vakıflara kayyum atanması kabul edilemez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Vakıflara kayyum atanması kabul edilemez"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bilim ve Sanat Vakfı'nın kayyuma teslim edilmesi adaletle ve demokrasiyle bağdaşmaz. Vakıflara kayyum atanması kabul edilemez." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasını eleştirdi.

Türkiye'deki vakıfların önemli işlevlere sahip olduğunu belirten Karamollaoğlu, vakıflara kayyum atanmasını akıl almaz bulduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, "Bilim ve Sanat Vakfı'nın kayyuma teslim edilmesi adaletle ve demokrasiyle bağdaşmaz. Vakıflara kayyum atanması kabul edilemez. Ümit ediyorum bu karar kısa bir zamanda düzeltilir." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbede mahkum olan, istinaf sürecinde tahliye edilen, buna itiraz üzerine de tekrar tutuklanan eski korgeneral Metin İyidil ile ilgili sürecin adalete güveni sarstığını ifade eden Karamollaoğlu, "Hukuk devletinde ülkenin başındakiler hakim değildir. Devletin başındaki kişiler mahkeme kararlarına müdahale edemezler." değerlendirmesinde bulundu.

- "İslam coğrafyasında kalıcı barış için İstanbul'da da toplantı yapılmalı"

Libya ile sınırı olmayan, sadece bölgenin petrolüne ve doğal gazına göz diken ülkelerin yaklaşımının endişe verici olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, bu ülkelerin çözüm için değil menfaatlerini pekiştirmek ve kollamak için müdahale ettiklerini belirtti.

Karamollaoğlu, Libya'daki gerginliğin sükunet, aklıselim, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Askeri çözümün değil, diplomatik ve siyasi çözümün aranması için çağrıda bulunuyoruz. Berlin'de yapılan zirve herkesin dikkatlerini üzerine çekti. İslam coğrafyasındaki kalıcı barış Berlin'de, Washington'da halledilemez. Bunun mutlaka İstanbul'da, Bağdat'ta, Şam'da, Tahran'da yapılacak toplantılarla çözülmesi gerekir." dedi.

Suriye'deki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ümit ederim ki Suriye'de yaşanan acı tecrübeler tüm insanlık için ders vesilesi olsun. Milyonlarca insanın kanı üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkışmasın. Kimse evinden ve ülkesinden göç etmek zorunda olan milyonlarca masumu görmezden gelmesin. Temennimiz başta ülkemiz ve yakın coğrafyamız olmak üzere dünyada yaşanan çatışmaların diyalog ve müzakere zemininde çözüme kavuşturulmasıdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Trump, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştüTrump, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Destici: Yeni göç dalgaları sınır dışında karşılanmalıDestici: Yeni göç dalgaları sınır dışında karşılanmalı
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Karamollaoğlu'ndan FETÖ ile mücadele ve erken seçim açıklaması

Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor

Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor

Son dakika... Bekçilere kimlik sorma yetkisi geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

MHP'li Sefer Aycan: Sözleşmeli personel uygulaması kaldırılmalı

Meclis'ten hükümete seslendi: Uygulama kaldırılmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.