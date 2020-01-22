Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Vakıflara kayyum atanması kabul edilemez"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbede mahkum olan, istinaf sürecinde tahliye edilen, buna itiraz üzerine de tekrar tutuklanan eski korgeneral Metin İyidil ile ilgili sürecin adalete güveni sarstığını ifade eden Karamollaoğlu, "Hukuk devletinde ülkenin başındakiler hakim değildir. Devletin başındaki kişiler mahkeme kararlarına müdahale edemezler." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, "Bilim ve Sanat Vakfı'nın kayyuma teslim edilmesi adaletle ve demokrasiyle bağdaşmaz. Vakıflara kayyum atanması kabul edilemez. Ümit ediyorum bu karar kısa bir zamanda düzeltilir." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bilim ve Sanat Vakfı'nın kayyuma teslim edilmesi adaletle ve demokrasiyle bağdaşmaz. Vakıflara kayyum atanması kabul edilemez." dedi.

- "İslam coğrafyasında kalıcı barış için İstanbul'da da toplantı yapılmalı"

Libya ile sınırı olmayan, sadece bölgenin petrolüne ve doğal gazına göz diken ülkelerin yaklaşımının endişe verici olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, bu ülkelerin çözüm için değil menfaatlerini pekiştirmek ve kollamak için müdahale ettiklerini belirtti.

Karamollaoğlu, Libya'daki gerginliğin sükunet, aklıselim, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Askeri çözümün değil, diplomatik ve siyasi çözümün aranması için çağrıda bulunuyoruz. Berlin'de yapılan zirve herkesin dikkatlerini üzerine çekti. İslam coğrafyasındaki kalıcı barış Berlin'de, Washington'da halledilemez. Bunun mutlaka İstanbul'da, Bağdat'ta, Şam'da, Tahran'da yapılacak toplantılarla çözülmesi gerekir." dedi.

Suriye'deki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ümit ederim ki Suriye'de yaşanan acı tecrübeler tüm insanlık için ders vesilesi olsun. Milyonlarca insanın kanı üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkışmasın. Kimse evinden ve ülkesinden göç etmek zorunda olan milyonlarca masumu görmezden gelmesin. Temennimiz başta ülkemiz ve yakın coğrafyamız olmak üzere dünyada yaşanan çatışmaların diyalog ve müzakere zemininde çözüme kavuşturulmasıdır."

