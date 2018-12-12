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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 14:48 | Son Güncelleme

"Partimiz kastedilerek çok ağır ifadeler kullanılmasını kabul etmemiz mümkün değil"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti ve MHP tarafından, Saadet Partisi kastedilerek çok ağır ifadeler kullanılmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde bütün belde, ilçe ve illerde aday gösterme gayreti içinde olacaklarını bildirerek, birinci önceliklerinin üzerlerine alacakları vazifeyi en iyi şekilde yapacak adaylar bulmak olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve iktidar partisinin, yeri geldiği zaman kendileriyle beraber olmayanları çok ağır dille itham ettiğini öne süren Karamollaoğlu, "Partimiz kastedilerek çok ağır ifadeler kullanılmasını kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ABD seyahatine ilişkin bir soru üzerine de Karamollaoğlu, MİT Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'ndan habersiz adım atmasının bile düşünülemeyeceğine dikkati çekerek Fidan'ın ABD'ye giderek senatörleri bilgilendirmesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberinin olduğunu iddia etti.

Karamollaoğlu, asgari ücret konusunu da her an gündemlerinde tuttuklarını ve asgari ücretin en az 2 bin 400 lira seviyesinde olması gerektiğini kaydetti.

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Saadet Partisi temel karamollaoğlu toplantı

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